التسجيل في ببجي نيو ستيت 2021 المسبق يمنح مزايا حصرية لعبة PUBG NEW STATE

بعد إطلاق لعبة ببجي موبايل التي نالت شهر عالمية، وجدنا الشركة تعلن عن التسجيل في ببجي نيو ستيت 2021 منذ الإعلان عنها بتاريخ 25/ 2/ 2021 والمستمر حتى الافتتاح الرسمي للعبة، حيث ذكر في موقع اللعبة الرسمي بان التسجيل المسبق في اللعبة يمنح مزايا حصرية تفيد اللاعب، منها الحصول على مظهر مركبة دائم، وهذا متاح للتسجيل حتى فترة محدودة لم تحدده.

التسجيل في ببجي نيو ستيت

لعبة ببجي نيو ستييت جاءت تساؤلات كثيرة عنها، هل هي بديلا عن لعبة ببجي موبايل؟ أم لعبة أخرى مستقلة عنها؟ كما أعلن عن إيقاف لعبة ببجي لايت في أواخر شهر أبريل 2021 الحالي، ولا يعرف السبب وراء ذلك، وهي لعبة خفيفة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وتُعد لعبة PUBG NEW STATE من العاب الباتل رويال الجديدة، ومن خلال الموقع فإنه حتى الآن يتم التسجيل في ببجي نيو ستيت لحين تشغيل اللعبة رسمياً.

ما هي لعبة PUBG NEW STATE

تقوم لعبة ببجي الجديدة على أحداث في المستقبل عام 2051 م، وتتضمن تجربة ارض الواقعية، ورسومات الجيل الجديد، وفيها يقاتل 100 لاعب وتكوين فرق جماعية، ويقومون باستخدام أسلحة وعتاد يتم الحصول عليها بطرق مجانية من شدات ببجي، أو من خلال مواقع متخصصة في شحن الشدات، ويستمر القتال حتى يفوز فريق بالبقاء على قيد الحياة، فهي مثل لعبة فري فاير التحديث الجديد التي يكون الفوز فيها هو بقاءك حياً، ليتم دخولك في جيم آخر مدته 10 دقائق.

مميزات لعبة ببجي الجديدة نيو ستيت 2051

تتميز اللعبة برسومات واقعية أكثر

تطوير أرض المعركة كلياً وجعلها اكثر واقعية لا توجد في أي لعبة أخرى

تم تصميم اللعبة لتتناسب مع بيئة الهاتف من تصميم الأسلحة

يتوفر في اللعبة مركبات جديدة تعمل على التحرك بسرعة في عالم مفتوح.

في اللعبة ألية المراوغة، وطلب الدعم، وهي خدمات جديدة في اللعبة.

في اللعبة تصميم المنازل يتناسب مع عالم المستقبل الافتراضي

فيديو إعلان لعبة PUBG New State

من الألعاب الجديدة التي يبحث عن موعد تشغيلها جميع محبي لعبة ببجي موبايل تأتي لعبة ببجي نيوستيت ضمن أفضل العاب الاندوريد، وهي العاب عليها إقبال شديد.

