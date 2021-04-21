نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ابل تُعلن عن منتجات جديدة iPad و iMacs و AirTags للتبع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرة أخري تتمكن شركة آبل من جذب ولفت الأنظار بالكامل إليها، إذ أنها هذه المرة وخلال مؤتمر (Spring Loaded) قامت بالإعلان خلالها عن مجموعة جديدة من المنتجات، حيث أنها أعلنت عن:

أجهزة iPad جديدة

أجهزة iMacs جديدة

أجهزة التتبع AirTags

آبل تكشف عن أجهزة iPad جديدة

قامت شركة آبل أخيراً بالكشف عن أحدث أجهزتها آيباد، ألا وهو:

جهاز iPad Pro

يأتي هذا الجهاز بشريحة M1 تم تصنيعها من قبل شركة آبل نفسها، وهي نفسها التي توفرت في الأجهزة السابقة، مثل (MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac).

تأتي شاشة الجهاز بحجم (12.9 بوصة)، كما أنها تُعد من الشاشات الحديثة إذ أنها تستعمل 10,000 مصباح LED صغير. لهذا السبب أطلقت عليها شركة آبل شاشة (Liquid Retina XDR).

أما بالنسبة إلي الكاميرات فإن الجهاز يتوفر علي كاميرا جديدة مختلفة كلياً عن باقي أجهزة iPad الأخري، ويتوفر علي كاميرا عالية الدقة تعمل بدقة (12MP)، كما أنها قادرة علي تتبع المستخدم أثناء عمل مكالمات الفيديو المرئية.

موعد طلب أجهزة iPad Pro

يُرجي العلم أن موعد طلب تلك الأجهزة الجديدة سيكون مُتاحاً في (30 أبريل)، حيث أنه سيتم البدء في توزيعها لتوافره في (منتصف شهر مايو).

بالنسبة لأحجام أجهزة آيباد برو المتوفرة حالياً فهي مختلفة الحجم، حيث أنها ينحصر فيما بين حجم (11 بوصة) ذات السعر 799 دولار أمريكي، وحتي (12.9 بوصة) بسعر 1099 دولار أمريكي.

آبل تطرح أجهزة iMac ذو التصميم الحديث

بجانب ذلك أعلنت أيضاً الشركة عن طرحها لأجهزة iMac جديدة، حيث أنها قد تمت إعادة التصميم بالكامل، وبات الآن يتوفر علي شريحة M1.

يأتي الجهاز بشاشة ذات حجم (24 بوصة)، كما أنه يتوفر علي كاميرا من النوع Face Time تلك التي تتمكن من التصوير بدقة (1080 بكسل) داعمة حتي 7 ألوان مختلفة.

الجديد في هذا الجهاز أنه يأتي بلوحة مفاتيح Wireless داعمة لتقنية Touch ID حتي تتمكن من المصادقة الثنائية قبل الاستخدام.

سعر جهاز iMac من آبل

سيتم بدء طلبات الحجز في (30 أبريل) وسيتم توفير الأجهزة في الأسواق في (منتصف مايو)، أما بالنسبة إلي سعر جهاز iMac فهو كالآتي:

يبدأ من 1298 دولار أمريكي (يتوفر خلالها iMac بأربعة ألوان) يبدأ من 1499 دولار أمريكي (مواصفات أعلي للجهاز + يتوفر بـ 7 ألوان)

آبل تطرح أجهزة AirTag

كان الجميع في غاية الانتظار بشأن الخبر النهائي عن أجهزة تعقب الأشياء المفقودة والتي أطلقت عليها آبل اسم أجهزة AirTag، تلك التي انتشرت عنها الكثير من الإشاعات كما أنه يُمكنك تعقبها من خلال تطبيق Find My.

وضحت شركة آبل بأنه بإمكان المستخدم تخصيص جهاز AirTag بالكامل، كما أنه يتم استعمال الرموز التعبيرية Emoji.

موعد حجز AirTag المسبق والسعر

يتم بدء تلقي طلبات حجز أجهزة AirTag في (30 أبريل) وستتوافر في الأسواق في (منتصف شهر مايو)، والسعر كالآتي:

29 دولار أمريكي للجهاز الواحد 99 دولار أمريكي = الحصول علي 4 أجهزة AirTag

آبل تُعلن عن TV 4K

خلال هذا المؤتمر أعلنت شركة آبل كذلك عن إطلاقها لجهاز Apple TV 4K جديد، حيث أنه يتوفر علي شريحة (A12 Bionic) نفس المتوافرة في أجهزة (XR, XS Ma, iPhone XS).

تدعم الشاشة تشغيل فيديوهات HDR، وكذلك الفيديوهات التي تأتي بمعدل إطارات عالية، أما بالنسبة إلي سعر Apple TV 4K فهو كالآتي:

179 دولار أمريكي (مقابل شاشة بحجم 32GB)

نفس الأمر التسجيل المسبق سيكون في (30 أبريل) بينما ستتوافر في الأسواق في (منتصف مايو)

آبل تُعلن عن أشياء إضافية في المؤتمر

كما أن آبل كشفت كذلك إطلاقها لجهاز تحكم عن بعد لجهاز Apple TV، تمت صناعته من مادة “الألومنيوم”، يمتلك لوحة في أعلي الجهاز، ويتوفر علي زر Siri متواجد في الجانب.

كشفت الشركة كذلك عن كلاً من (iPhone 12) و (Mini 12) باللون الأُرجواني، وأعلنت إطلاق الاشتراكات الجديدة في تطبيق (PodCasts) ليدعم أكثر من 170 دولة في شهر مايو، كما أنها قامت بتطوير التطبيق بشكل كبير.