مواصفات آيفون 13 أحدث آيفون من شركة “أبل” Apple Iphone 13

إن شركة أبل الأمريكية سوف تطرح مواصفات هاتف جديد في الأسواق العالمية وهو آيفون 13 ، ومن المنتظر طرحه في سبتمبر القادم 2021 م، وسوف يشمل العديد من الإمكانيات المذهلة التي ستجعله من أفضل الهواتف على مستوى العالم، وكما نعلم أن شركة أبل من أفضل الشركات التي تصنع الأجهزة الإلكترونية، والبرنامج التي توضع عليه بالإضافة إلى متصفح وسائل الإعلام الذي يدعى ب iTunes، والعديد من المنتجات الخاصة بالبرمجة، وأيضاً مجموعة i Work الخاصة بالبرامج الإنتاجية، والعديد من برنامج التصميم المختلفة، لذلك تعتبر شركة أبل من أكبر وأفضل الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، والآن سوف نناقش مواصفات آيفون 13 وسعره في العديد من الدول العربية.

سعر iphone 13 الجديد 2021

سوف نستعرض مع حضراتكم الأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 13 الجديد في العديد من الدول وخاصة الدول العربية.

سعر الهاتف في مصر 17.250 جنية.

وسعره في المملكة العربية السعودية 4120 ريال.

سعر آيفون 13 في دولة العراق 1.311.650 دينار عراقي.

وسعره أيضاً في الإمارات العربية المتحدة 4035 درهم إماراتي.

وسعر آيفون 13 الجديد في دولة الهند 80.700 روبية.

وأخيراً سعره في الولايات المتحدة الأمريكية 1099 دولار.

مواصفات آيفون 13 الجديد