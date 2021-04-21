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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات آيفون 13 أحدث آيفون من شركة “أبل” Apple Iphone 13 في المقال التالي
إن شركة أبل الأمريكية سوف تطرح مواصفات هاتف جديد في الأسواق العالمية وهو آيفون 13 ، ومن المنتظر طرحه في سبتمبر القادم 2021 م، وسوف يشمل العديد من الإمكانيات المذهلة التي ستجعله من أفضل الهواتف على مستوى العالم، وكما نعلم أن شركة أبل من أفضل الشركات التي تصنع الأجهزة الإلكترونية، والبرنامج التي توضع عليه بالإضافة إلى متصفح وسائل الإعلام الذي يدعى ب iTunes، والعديد من المنتجات الخاصة بالبرمجة، وأيضاً مجموعة i Work الخاصة بالبرامج الإنتاجية، والعديد من برنامج التصميم المختلفة، لذلك تعتبر شركة أبل من أكبر وأفضل الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، والآن سوف نناقش مواصفات آيفون 13 وسعره في العديد من الدول العربية.
سعر iphone 13 الجديد 2021
سوف نستعرض مع حضراتكم الأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 13 الجديد في العديد من الدول وخاصة الدول العربية.
- سعر الهاتف في مصر 17.250 جنية.
- وسعره في المملكة العربية السعودية 4120 ريال.
- سعر آيفون 13 في دولة العراق 1.311.650 دينار عراقي.
- وسعره أيضاً في الإمارات العربية المتحدة 4035 درهم إماراتي.
- وسعر آيفون 13 الجديد في دولة الهند 80.700 روبية.
- وأخيراً سعره في الولايات المتحدة الأمريكية 1099 دولار.
مواصفات آيفون 13 الجديد
- هاتف ايفون 13 الجديد يعمل على نظام التشغيل ios14 .
- يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية ضخمة جداً يمكن أن يصل إلى 1 تيرا، وهذا الحجم غير موجود في أي هاتف أخر.
- وبطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون، ولا تخرج من مكانها.
- تتميز البطارية بأنها سريعة الشحن أي تصل إلى 50 % في خلال نصف ساعة فقط، إذا كان هناك مصدر للطاقة بقوة 20 وات.
- يحتوي الهاتف ايفون 13 الجديد على مكان للسماعات بسعة 3.5 مللي متر.
- يمكن أن تحتمل بطارية الهاتف لمدة 12 ساعة، وذلك عند تشغيل فيديوهات عن طريق الإنترنت، ولكن عند تشغيل فيديوهات غير متصلة بالإنترنت، يمكن أن تحتمل 20 ساعة كاملة دون أن ينفذ الشحن منها.
- وهذا النوع من الهواتف يختلف عن ما يشبه في الأسواق، لأنه لا يحتوي على راديو FM.
- هاتف ايفون 13 الجديد يحتوي على العديد من التقنيات الحديثة مثل تقنية LE، وتقنية A2DP، وأيضاً يحتوي على أحداث أصدار من البلوتوث وهو 0.5.
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