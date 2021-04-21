نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل تعلن مواصفات iMac و جهاز iPad pro وشريحة “أم ون” وأداة “إير تاغ” Apple TV 4K في المقال التالي

أعلنت الشركة الأمريكية أبل Apple عن إصدار جهاز “iMac” الجديد، وجهاز”iPad pro” الذي تم تحديثه بتقنيات عالمية، وأيضاً شريحة “أم ون” التي يتم استخدامها في أجهزة الكمبيوتر، وأداة “إير تاغ” التي أصدرت لتتبع أي شيء مفقود، وجهاز “أبل تي في 4 كيه” التي تم تحديثه، وإضافة تقنية التحكم عن بعد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 م من خلال عقد مؤتمر افتراضي عن طريق الأنترنت ومن وقت انتهاء المؤتمر زادت عمليات البحث على تفاصيل ما جاء فيه، والكشف عن الإصدارات الجديدة المحدثة لشركة أبل الأمريكية، والآن سوف نتناقش عن تفاصيل كل إصدار على حدى. المواصفات الخاصة بجهاز “iMac” الجديد من أبل Apple الإصدار الجديد من جهاز iMac يتميز بصغر حجمة، ويبلغ سمكه 11.5 ملي متر، وكما يتميز بشاشة Retina، ودقتها تكون 4.5 k مع 11.3 مليون بكسل، ومقاسها يبلغ 24 بوصة، بالإضافة إلى أنه يتوفر بعض الألوان من هذا الإصدار. يتميز جهاز “iMac” الجديد بأن مصدر الطاقة الخاص به يتم توصيله مغناطيسياً مع منفذ “إيثرنت” وأيضاً كابل يبلغ طوله حوالي مترين. كما أنه يحتوي على معالج ثماني النواه، وهارد SSD 256 جيجابايت، وأيضاً ذاكرة بحجم 8 جيجابايت، بالإضافة إلى 3 منافذ USB إضافيين ومنفذين thunderbolt و Magic Mouse وMagic Keyboard و Ethernet و Touch ID. كما يتميز أنه يحتوي على كاميرا FaceTime HD، ودقتها 1080 بكسل، كما أنها تحتوي على مكبرات صوت، وميكروفونات بنفس جودة الاستوديو. وشاشة جهاز “iMac” الجديد تتميز بتقنية Ture Tone التي تعمل على ضبط درجة حرارة اللون مع التغير في حرارة البيئة المحيطة به، وبالإضافة إلى ذلك أن الشاشة مطلية بطلاء غير قابل لانعكاس الضوء، مما يزيد من الراحة للعين أثناء الجلوس أمامه فترة طويلة. كما أن هذا الجهاز الجديد يجتمع فيه القوة والأداء الرائع macOS Big Surg M1، ويتم تشغيل العديد من التطبيقات بسرعة غير مسبقة، كما أنه أصبح يتحمل العديد من الأعباء مثل إنشاء فيديو بدقة عالية 4K، وأيضاً التعامل مع الصور الكبيرة أصبح أسهل وأسرع من الماضي. الأسعار الخاصة بجهاز “iMac” الجديد سعر جهاز “iMac” الجديد الذي يحتوي على 8 نواة حوالي 1499 دولار، ويوجد منه العديد من الألوان ومنها الوردي والبرتقالي والأزرق والأرجواني والفضي والأصفر والأخضر.

كما سعر جهاز “iMac” الذي يحتوي على 6 نواة حوالي 1299 دولار، وأيضاً يوجد منه بعض الألوان ومنها الأزرق والفضي والوردي والأخضر.

ويمكن للمستخدمين حجز هذا الجهاز، ويتم استلامه في خلال منتصف شهر مايو المقبل. الوسوم عمر شويل - جدة أبل تعلن مواصفات iMac و جهاز iPad pro وشريحة "أم ون" وأداة "إير تاغ" Apple TV 4K - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تعلن مواصفات iMac و جهاز iPad pro وشريحة “أم ون” وأداة “إير تاغ” Apple TV 4K على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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