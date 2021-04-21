نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابل تطرح ايباد ابل جديد في الأسواق قريبا بعد ايباد برو أحدث إصداراتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ابل ، قامت شركة ابل “يوم الثلاثاء” بالإعلان عن طرحها ايباد جديد و مجموعة منتجات جديدة تضمن أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية “ايباد ابل” والملحقات الخاصة بالمنتجات ولكن بخصوص التفاصيل فالشركة لم تعطي التفاصيل الكافية لكي تشبع فضول الجمهور عن تفاصيل تحديثات الأجهزة الجديدة و نظام تشغيلها وشكلها فلقد تكتمت الشركة عن الأمر.

ابل والجهاز اللوحي الجديد

في تلك المقالة نتحدث عن ايباد ابل الذي يعتبر آخر إعلانات شركة ابل عن آخر إصداراتها و لكن في البداية نذكرك عزيزي القارئ أن في بداية 2021 كان هناك الجهاز اللوحي الجديد ايباد برو والذي كان معد بتقنية الجيل الخامس وبشريحة إم 1 التي هي من ابتكار الشركة وتم إضافتها للأجهزة منذ نهاية 2020

وعن طراز ايباد ابل الجديد فهو مقاس 11 بوصة و سيتم طرحه في الأسواق بداية من أيار-مايو المقبل بسعر 800 دولار أمريكي وذلك في الولايات المتحدة في حين يبلغ ثمن الطراز الأعلى منه بمقاس 12,9 بوصة 1100 دولار أمريكي

التطور الملحوظ للشركة

قال المحلل “دان آيفس” و هو محلل من شركة “وي بوش” أن الشركة تشهد على تطور كبير فيما يتعلق بجهاز ايباد وذلك في خلال ظروف العمل عن بعد ، و ذلك بالإضافة إلى نمو تصاعدي بنسبة 40% سنويا و ذلك بسبب إقبال الموظفين و الطلبة على شراء أحدث طراز

و في خضم حديثة قال “ايفس” أن أقل من النصف من الذين يستخدمون أجهزة ابل في جميع أنحاء العالم أستبدلوا أجهزتهم مما سيفسح المجال للطراز الجديد في الشهور المقبلة.

كما استكمل أن شريحة إم 1 التي هي من ابتكار الشركة كما ذكرنا سيكون عليها عبء كبير لكي تثبت كفاءتها وسط الشركات و التي من المعروف أنها ستحل بدلا من رقائق “إنتل” على أجهزة الكمبيوتر التي تم إصدارها في تشرين الثاني – نوفمبر، و من المعروف أن شريحة “إم 1” الجديدة سوف تكون عنصر أساسي و مهم في أجهزة ايباد الجديدة و أجهزة الكمبيوتر والذي سيباع بسعر يبدأ ب 1300 دولار

ونحن في انتظار الإصدار الجديد بفارغ الصبر و واثقين تمام الثقة من إبداع المنتج الجديد