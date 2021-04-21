آبل تطلق جهاز AirTag، وهي عبارة عن آداة للتعقب تباع مقابل 40 دولار

آبل تطلق جهاز AirTag بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الإشاعات الأولى، أطلقت آبل جهاز التعقب AirTag ، تعمل إشارة تحديد المواقع هذه مع شبكة Locate التي فتحتها الشركة المصنعة قبل بضعة أيام لمصنعين تابعين لجهات خارجية والذي يمكن استخدامه في تحديد الموقع الخاص بأجهزتك وأصدقائك على الخريطة، هذا الجهاز صغيرة وأنيق للغاية يمكن وضعه في حقيبة أو تعليقه في مفاتيحك بمساعدة داعم لكل ما تريد العثور عليه في حالة الفقدان.

آبل تطلق جهاز AirTag كيف يعمل ؟

عندما تريد العثور على شي باستخدام AirTag ، هناك احتمالان مثلا إذا نسيت حقيبتك في ما كان ما وبها جهاز التعقب هذا إيرتاج سوف يرسل لك هاتفك الذكي إيفون إشعارًا وينبهك عندما تبتعد ولو قليلا عن مكان حقيبتك، أما في حالة ابتعادك للمسافة بعيدة، ومر شخص ما ولديه إيفون، وكان AirTag الخاص بك في حالة ضياع، مباشرة يتم عرض تنبيه وإشعار ببيانات الاتصال الخاص بك على أجهزة ذلك الشخص، من أجل السماح لك بالعثور على الأشياء الخاص بك، وسوف تتلقى تنبيها عن طريق إشعار يعلمك بذلك.

أما الاحتمال الثاني فهو مثلا عندما تكون بمكان عملك أو منزلك فإن من الممكن أن يصدر جهاز إيرتاج رنين قوي من أجل العثور عليه بسرعة، كما يمكن استخدام تقنية البحث الدقيق يعرض من خلالها تطبيق Locate واجهة تستند إلى سهم كبير في اتجاه الأشياء المفقودة.

مواصفات و سعر جهاز AirTag

بالإضافة إلى ذلك فجهاز إرتاج مقاوم للماء والغبار، والبطارية قابلة للاستبدال، وتتعهد شركة Apple بعمر بطارية لمدة عام، كما أعلنت شركة آبل عن سعر 40 دولار لأجهزة إيرتاج، بالإضافة إلى هذا السعر توجد حزمة من 4 أجهزة ستكلف 142 دولار.