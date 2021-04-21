IPAD PRO 2021 مواصفات الجهاز الجديد الأقوى علي مستوي العالم بشريحة MI

IPAD PRO 2021 الجهاز الجديد الذي تم التصريح عنه اليوم من الشركة المنتجة وقالت أنه الأقوى علي مستوي العالم حيث يتم طرح الجهاز بشريحة MI في جهاز أي باد برو من الشركة العالمية ذات الإنتاج المتميز في تقنيات الهواتف وغيرها من الأجهزة ذات السمعة العالمية الموثوق بها وهي شركة APPLE كما تم التصريح من الشركة علي أن الجهاز الجديد يدعم شبكات الاتصال 5G وهذا ما جاء في مؤتمر اليوم مؤتمر ابل وفي هذا المقال سوف نتعرف علي كافة التفاصيل التي جاءت من أبل والتي تخص كل ما يتعلق في مواصفات IPAD PRO .

IPAD PRO 2021 وما تم تداوله علي مواقع البحث فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالجهاز الجديد

الجهاز الجديد الذي تم التصريح عنه من الشركة تأتي النسخة الخاصة بها في شكلها الجديد من أبل IMAC بتصميم متغير بشكل كبير جداً عن الأجهزة السابقة من نفس الفصيل الذي تم أنتاجه في الأعوام السابقة إلي أن الشركة العملاقة أبل قامت بدعم الجهاز الجديد بتقنيات قوية في أصداره الجديد لكي ما يتم عمل الجهاز بكفاءة عالية في الاستخدام حيث قامت الشركة المنتجة بوضع الشريحة ذات التقنية التكنولوجية المتميزة وهي شريحة MI كما تم تصميم الكاميرا الخاصة بجهاز IPAD PRO تتميز بنتوء خارجي لشكلها يجعلها متميزة في المظهر العام لها حيث تم تصميمها بشكل مسطح أكثر من السابق بتقنية AIDAR كما تم وضع تغييرات جذرية في الجهاز فيما يتعلق بسمك الجهاز حيث يأتي بشكل أخف وسماكة أقل وفيما يخص التقنية الجديدة التي تم وضعها في الشاشة تأتي بتقنية حديثة وهي LIQUID RETINA XDR وتتكامل بالتفاعل مع نظام الإضاءة بشكل كامل مع هذه التقنية الحديثة حيث تقوم هذه التقنية الجديدة بالدعم بشكل عالي ليتم وصول قوة الإضاءة به إلي 10000 مصباح بتقنية ألليد ونظام الإضاءة التي تم وضعها في الشاشة بتقنية MINI LED مما يعود بفكرة التحكم العالي فيما يخص السطوح والعرض الخاص بالشاشة .

التوضيحات التي تم صدورها من الشركة العالمية المصممة للجهاز الجديد

تم التوضيح من الشركة المنتجة للجهاز الجديد IPAD PRO 2021 بأن تشغيل الجهاز وهو المدرج ضمن الحاسبات المكتبية وتقنية الشريحة المصنوعة من السليكون MI التي تم تخصيصها من شركة أبل في الجهاز الجديد كان الهدف منها أن يتم تصنيع شئ مختلف عن الأجهزة السابقة وتأتي بمعالج ANTLE ويأتي أيضاً بتصميمه الجديد المصنوع من الألمنيوم بطبقات رقيقة جداً مما يجعل الجهاز أكثر جاذبية وتم طرح الجهاز بألوان متعددة اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأرجواني والبرتقالي والأصفر واللون الفضي والأخضر ، وفيما يخص التصميم الخارجي للجهاز وبشكله النحيف جداً تم تصنيعه ويشبه بشكل كبير جداً أي باد برو الكبير في التصميمات السابقة وأهم ما يميز الجهاز الجديد أنه تم تصميمه بشكل أقل بنسبة تصل إلي 50% فيما يخص حجمه مما جعل شكل أصغر من الأجهزة السابقة ويعود بذلك علي جاذبية الشكل الخارجي للجهاز الجديد .

IPAD PRO 2021 الجهاز الجديد الذي تم التصريح عنها اليوم من شركة أبل العالمية والمتخصصة في أنتاح أجهزة الهواتف والأجهزة اللوحية المتعددة وأيضاً أجهزة الكمبيوتر وفيما يخص الجهاز الجديد بالمواصفات التي قالت عنها أنها الأقوى علي مستوي العالم وتقنيات التصنيع الخاصة بها التي تم وضعها بالجهاز وتم طرحه في الأسواق بألوان متعدده حتي يتناسب مع كافة المستخدمين .