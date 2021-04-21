أهم مواصفات هاتف Realme 8 Pro الجديد 2021 الهاتف الذي أصدرته الشركة في هذا الوقت من السنة فبعد حصول شركة Realme علي أعلي نسب مبيعات في العالم وكما تبهرنا كل عام بهواتفها الاقتصادية الشبه متكاملة أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد والمنتظر هاتف Realme 8 Pro الذي من المتوقع نزوله قريبا جداً في الأسواق المصرية كما أنه سيأتي بمعالج قوي جداً مع إضافة كاميرا 108 ميجا بكسل هذا الهاتف سيكون قيم جداً لأصحاب الفئة المتوسطة من هذه الهواتف كما أنه سيأتي بسعر مناسب جداً.

مواصفات Realme 8 Pro :

يأتي الهاتف بمعالج snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو.

يأتي الهاتف بمساحة 128 مع 8 جيجا رام.

يأتي الهاتف ببطارية 4500 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بكاميرا 108 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

نبذة عن هاتف Realme 8 Pro :

يعد هذا الهاتف تطورا في هواتف ريلمي القادمة فبعد إضافة شركة ريلمي لهواتفها معالج Snapdragon سيتغير أداء الهاتف حيث سيعمل بسلاسة وبأداء ممتاز جداً فهذا الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 720G الداعم لخاصية الألعاب مع الشاشة القوية جداً فهي شاشة Super AMOLED سنجد سلاسة في التنقل بين التطبيقات والألعاب مع إضافة الكاميرا 108 ميجا بكسل التي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K لكن للأسف الكاميرا الأمامية ضعيفة جداً فهي بجودة 16 ميجا بكسل يأتي الهاتف أيضاً بذاكرة 128 جيجا مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتي مساحة 256 جيجا ويأتي الهاتف بأبعاد مناسبة جداً فهو بوزن يقدر ب176 جرام كما يأتي أيضاً بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ريلمي الأحدث Realme UI 2.0 ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق والأصفر.

مميزات Realme 8 Pro :

الهاتف يأتي بشاشة Super AMOLED .

المعالج داعم لخاصية الألعاب كما أنه من نوع Snapdragon .

وزن الهاتف خفيف 176 جرام.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 50 واط.

يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

الكاميرا 108 ميجا بكسل ممتازة جداً في الصور.

عيوب هاتف Realme 8 Pro :

الكاميرا الأمامية ضعيفة جداً 16 ميجا بكسل.

لا يدعم الهاتف السماعات الاستيريو.

الحافة السفلية للشاشة كبيرة نسبياً.

خامات الهاتف تأتي من البلاستيك.

محتويات علبة Realme 8 Pro :

هاتف Realme 8 Pro مع إسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – كتيبات دليل استخدام الهاتف – جراب ظهر لحماية الهاتف – دبوس معدني – ضمان الهاتف – سلك USB من نوع Type C .

سعر الهاتف :

السعر المتوقع للهاتف هو 5400 جنيه مصري ومن المتوقع نزول الهاتف في شهر مايو القادم .