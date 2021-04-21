نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سي بي سي سفره الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سي بي سي سفره إحدى أكثر الترددات بعثاً خلال الأيام القليلة الماضية خاصةً بحلول شهر رمضان الكريم، حيث يعرض بهذه القناة عدد مميز من برامج الطبخ الحصرية، والتي تتابع من قبل كثير من المشاهدين، ويهتمون أيضاً بتفاصيلها، لذلك سوف نعرض لكم هنا تردد هذه القناة، فتابعونا.

تردد قناة سي بي سي سفره

تساعد قناة سي بي سي سفرة ربة البيت على تعلمها فن الطبخ، ولهذا أصبحت تلك القناة من القنوات الأكثر شهرة في هذا المجال، كما حظت قناة سي بي سي سفره بجمهور كبير، ذلك بسبب برامجها المفيدة، وعروض أطباقها اللذيذة، وهذا ما يجعلها متابعة طوال اليوم في كل منزل.

نايل سات

إذا أردت أن تستمتع بقناة سي بي سي سفره، ومحتواها الذي تعرضه، عليك باستقبال القناة على جهازك على نايل سات والعرب سات، وذلك على جهاز الاستقبال الخاص بك، ومن خلال أيضاً إدخال التردد والاستقطاب، وتنزيل القناة من خلال النقر على زر البحث، وبعدها الاستمتاع بالقناة وما تعرضه، واليك تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11852.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سي بي سي سفره على عرب سات

إليكم تردد قناة على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11390.

معدل جودة الترميز: 27500.

معدل تصحيح القناة: 4\3.

جودة القناة: HD عالية الجودة.

الاستقطاب: أفقي.

البرامج التي تقدمها القناة



تعرض القناة أقوى البرامج طول العام، وخاصةً أثناء شهر رمضان، وكل البرامج مسلية جداً، وهذا سر زيادة عدد متابعيها و سر زيادة البحث عن ترددها، فقد نالت إعجاب الكثير من المشاهدين في الوطن العربي وأصبحت من أقوي القنوات في مجال الطبخ ومن هذه البرامج ما يلي:

برنامج العقيل.

برنامج الطبخ والنص.

برنامج النص المختلط.

برنامج علي قد الإيد.

برنامج قصة الشواء.

قمنا بعرض تردد القناة لكم بشكل مفصل، ونتمنى أن نكون تتمكنوا من ضبط تردد القناة بشكل ناجح علي جهاز الاستقبال لديكم، ونحن مستعدون للرد على استفساركم في أي وقت، تابعونا من خلال موقعنا كي يصلكم كل جديد.