تردد قناة القرآن الكريم بالسعودية وبث مباشر ومتواصل من الحرم المكي الشريف

تردد قناة القرآن الكريم، تعتبر قناة السعودية القرآن واحدة من أفضل وأشهر القنوات التي تبث القرآن بشكل متواصل علي مدار 24 ساعة وبدون توقف من خلال مجموعة مختلفة ومتنوعة من الشيوخ القراء المميزون بتلاوة القرآن بأصوات عذبة والتي تدخل الطمأنينة علي الأنفس بمدر سماعها، وتتميز القناة ببثها المباشر للحرم المكي الشريف خلال اليوم بأكمله مع التلاوة القرآنية المستمرة.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية 1442

يتم بث القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية علي التليفزيون السعودي على أقمار النايل سات والعرب سات والهوت بيرد وترصد لقطاتها علي الكعبة المشرفة بداخل الحرم المكي طوال اليوم وعند أوقات الصلاة ويكون البث بدقة عالية وواضحة.

تردد قناة السعودية قرآن saudi quran TV



القمر الصناعي “نايل سات” تردد 12149، أفقي H ، ومعدل الترميز 27500، , ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، الجودة: SD.

القمر الصناعي “هوت بيرد” التردد 12558، عمودي V، معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، الجودة :HD.

القمر الصناعي “عرب سات” التردد 12149، أفقي H، معدل ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4، الجودة:HD.

القمر الصناعي “ياه سات” التردد 11747، أفقي H، ترميز 27500 ، تصحيح الخطأ 5/6، الجودة: HD.

تردد قناة السعودية قرآن

يعتبر شيوخ قناة السعودية قرآن من القراء المميزون في تلاوة القرآن الكريم علي القناة مثل الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ خليفة الطنيجي والشيخ عبدالله خياط رحمه الله، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ علي عبدالرحمن الحذيفي، الشيخ سعد بن سعيد الغامدي، الشيخ أحمد بن علي العجمي، والشيخ أحمد خضر الطرابلسي وغيرهم من الشيوخ.

وسيتم من جانبنا في هذه المقالة، التحديث المستمر لتردد قناة السعودية قرآن حال تغيرها حتي يمكنكم متابعة القناة بأحسن جودة وأفضل بث عند نقل تلاوة القرآن الكريم كاملاً من خلال البث المباشر من الحرم المكي في جميع الأوقات حتي وقت الصلوات.