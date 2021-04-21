استعادة رسائل واتساب المحذوفة عند نقل حساب الواتساب الى هاتف جديد بنفس الرقم

استعادة الرسائل المحذوفة في واتساب لم يعد بالأمر الصعب الآن، حيث نستعرض بالتفصيل خطوات استرجاع دردشة واتساب والصور ومقاطع الفيديو والملفات وكافة الرسائل، مع توضيح هذه الخطوات بالفيديو التوضيحي الذي يوضح ذلك، حيث هناك العديد من الأشياء التي تجعلنا بحاجه ماسة الى استعادة الرسائل المحذوفة في واتساب وذلك في حالة نقل الحساب الى هاتف آخر وذلك من خلال الخطوات الموضحة التالية، والتي تتم عن طريق جوجل درايف الذي يعمل على حفظ نسخة احتياطية، حيث لم يعد الأمر صعباً بعد الآن، فإذا كنت ترغب في نقل تطبيق WhatsApp من هاتف الى هاتف آخر، فلا يعتبر الأمر مقلقاً على الإطلاق، ويمكنك بكل سهولة استعادة رسائل واتساب المحذوفة وإعادة تنزيلها تلقائياً على تطبيق واتساب الخاص بك بعد تثبيته على الهاتف الجديد.

تفعيل النسخ الاحتياطي للواتساب

من خلال الخطوات التالية يمكنك تفعيل النسخ الاحتياطي لرسائل واتساب كما هو موضح بالخطوات التفصيلية.

الدخول على تطبيق واتساب من الجوال.

الذهاب الى أيقونة الإعدادات – Settings.

ثم المحادثات Chats.

الدخول على خيار (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat backup.

ثم تحديد مدة النسخ الاحتياطي.

طريقة استعادة رسائل واتساب للاندرويد

في حالة رغبتكم في تغير هاتف اندرويد جديد مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف، فإن هذا يتطلب عمل حساب واتساب على جهازك الجديد بنفس الرقم، فإنه يمكن استعادة رسائل واتساب المحذوفة وسجل الدردشة كاملاً عن طريق النسخ الاحتياطي، لسجل الدردشة والمحادثة للواتساب على جوجل درايف، من النسخة الاحتياطية التي تم حفظها واليكم خطوات استرجاع رسائل واتساب المحذوف في حالة إعادة تثبيت التطبيق كام هو موضح.