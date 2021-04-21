نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تحديث الواتساب الجديد 2021 وخطوات تطبيق التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية تحديث الواتساب الجديد 2021 من أكثر عمليات البحث الرائجة خلال هذه الأيام، وذلك مع اقتراب موعد تحديث تطبيق الواتساب على أن يكون التحديث إجباري، وبناءً على ما تم نشره في عدد من المواقع الإخبارية بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن آلية تحديث الواتساب الجديد 2021 وعواقب تجاهل التحديث، ونوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني خطوات تطبيق تحديث الواتساب الجديد 2021، ونبذة عن فترة الهجوم التي شهدها التطبيق في الآونة الأخيرة، والتطبيقات المنافسة له.

آلية تحديث الواتساب الجديد 2021:

اقترب موعد تحديث تطبيق الواتساب الجديد 2021 وفقاً للموعد المحدد من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر، على أن يتم فرض التحديث الجديد في بداية شهر مايو حتى اليوم الموافق 15 من شهر مايو، وقد شمل التحديث التعديل على سياسة الموافقة نظراً لاعتراض فئة كبيرة من المستخدمين لهذا التطبيق وبدءوا في البحث عن التطبيقات الأخرى التي تحمل مميزات الواتساب، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا خطوات تطبيق تحديث الواتساب الجديد 2021.

التطبيقات المنافسة:

ظهرت العديد من التطبيقات المنافسة لتطبيق الواتساب الذي أصبح به نفس الميزات بل كل تطبيق من هذه التطبيقات يسعى إلى التحديث المستمر من أجل تقديم خدمة أفضل، ومن هذه التطبيقات المنافسة تطبيق (تيلجرام – سناب شات – سيجنال – وغيرها من التطبيقات)، علماً بأن التحديث الأخير لتطبيق الواتساب يقدم خدمة أفضل وأكثر سهولة أثناء التعامل.

كيفية تحديث الواتساب الجديد 2021 بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من المستخدمين لتطبيق الواتساب عن كيفية تطبيق التحديث الأخير فإنه من المفترض اتباع خطواته التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

الدخول على تطبيق الواتساب من خلال جوجل بلاي

وتحميل الواتساب وتثبيته

بعد إدخال البيانات الخاصة بالشخص المستخدم

تظهر رسالة إلكترونية تلقائية من قبل إدارة الفيس بوك

في حالة قبول المستخدم بالتحديث يقوم بالضغط على أيقونة قبول

ويتم تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار من قبل إدارة التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب أشار منذ أيام حول التحديث الأخير أنه يتم في خلال فترة مؤقتة، وفي حال أن المستخدم قام برفض التحديث يبدأ التطبيق في تعطيل ميزاته بشكل تدريجي في خلال 120 يوم.

ونذكر من خلال هذا المقال أن تطبيق الواتساب شهد في الفترة الأخيرة من شهر مارس حالة من الهجوم الشديد م قبل مستخدميه، بسبب بعض الشائعات التي تم انتشارها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول سياسة الموافقة الجديدة ونشر خصوصية المستخدم على تطبيق الفيس بوك، ولكن أكد تطبيق الواتساب أنه لا أساس لها من الصحة، وأن سياسة الخصوصية الجديدة تم توضيحها بشكل مفسر وبين يسهل التعامل بين المستخدمين، بالإضافة إلى أن تطبيق الواتساب أشار أن تحديث الواتساب الجديد 2021 يشمل ميزات تزيد من الأمان وسهولة التعامل بين المستخدمين.