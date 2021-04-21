تفاصيل لعبة ماين كرافت التعليمية 1442/2021 والاشتراك في مسابقة تبرمج المرحلة الأولى

تزداد عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن لعبة ماين كرافت التعليمية، والتي تعتبر من أهم وأشهر الألعاب الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات المختلفة للطلاب والطالبات الذين يرغبون في تعلم البرمجة، وتتميز هذه اللعبة التعليمية بمميزات كثيرة من أهمها مساعدة الطلاب على الاكتشاف والتميز وإتقان البرمجة بكل سهولة، ويرغب الجميع في التسجيل بمسابقة تبرمج المرحلة الأولى، وسوف نقدم لكم التفاصيل في الفقرات التالية من خلال هذا المقال.

تفاصيل لعبة ماين كرافت التعليمية

تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الالكترونية التعلمية التي استخدمها عدد كبير من الطلاب والمعلمين والمعلمات، وتم استخدامها في ما يتعدى ال115 دولة، وتتميز هذه اللعبة أنها تعمل على جميع الأجهزة الالكترونية، وتناسب مختلف الفصول الدراسية، وهذا أهم ما يميزها، ويمكن من خلالها متابعة الدروس المختلفة حيث يوجد بها أكثر من 150 ساعة لدروس الحاسوب، والتي من مهامها تعليم الطلاب والطالبات المناهج المختلفة لتزويد الابتكار والإبداع لديهم، ويكون ذلك عن بعد، حيث يتمكن الطلاب والمعلمين التواصل بكل سهولة من خلال الانترنت.

خطوات تشغيل لعبة ماين كرافت التعليمية

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على هذه اللعبة بكل سهولة وتشغيلها من خلال اتباع الخطوات التالية: