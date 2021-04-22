سعر ومواصفات iPad Pro في السعودية والدول العربية ومواصفاته المذهلة

سعر ومواصفات iPad Pro في السعودية ،أعلنت الشركة العالمية آبل Apple عن إصدار نوعين من الأجهزة اللوحية (الآيباد) وهما نوعين من الآيباد iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 أمس ومن المتوقع أن يكون الجهازين من أفضل ما صنعتها آبل، من حيث الشاشة التي تتخطى الحدود وسرعة الإتصال بشبكة الـ 5G الجديدة وبقوة شريحة الـ M1 التي ستجعل الجهاز من اسرع الأجهزة على الأطلاق، ونحن هنا بصدد الحديث عن جهاز الأيباد الجديد من شركة آبل آيباد برو سنتعرف عن سعر ومواصفات آيباد برو في السعودية وأهم مواصفاته المميزة.

مواصفات جهاز آيباد برو الجديد

يأتي iPad Pro 11 بوزن 178.5. يدعم شبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس. يدعم شريحة أتصال من نوع نانو سيم. الشاشة Liquid Retina مقاس 11 بوصة بها إضاءة خلفية من نوع LED بدقة 2388 × 1668 وكثافة 264 بكسل لكل بوصة، الشاشة مغطاه بطبقة مقاومة للخدش أو البصمات، تدعم Apple Pencil من الجيل الثاني. تأتي الشريحة M1 مع معالج ثماني النواه والمعالج الرسومي ثماني النواة. تأتي الذاكرة العشوائية بإصدارين 8 جيجا رام و 16 جيجا رام. أما الذاكرة الصلبة فتأتي بأكثر من إصدار 128-256-512 جيجا بايت و 1 ،2 تيرا بايت. كاميرا الآيباد تحتوي على كاميرا واسعة وكاميرا واسعة للغاية: الكاميرا الواسعة 12 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الواسعة للغاية 10 ميجا بيكسل، وتلك الكاميرا تعمل على التكبير والتصغير البصري والتصوير البانورامي، التصحيح وتحديد الموقع الجغرافي والتصوير المتتابع مع ميزة الـ HDR 3 و فلاش الـ True Tone. تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة الـ 4K وجودة الـ HD . توجد 4 مكبرات صوت مع 5 ميكروفونات . يدعم iPad Pro مستشعرات الأمان والحماية كالـ Face ID والماسح الضوئي ومستشعرات التسارع والتقارب والإضاءة المحيطة. يدعم منفذ للـ USB. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر وتعمل إلى 10 ساعات متواصلة. نظام التشغيل iPadOS 14. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الرمادي الفلكي واللون الفضي.

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سعر iPad Pro في السعودية والدول العربية