للأيفون والأندرويد طريقة حذف حساب الإنستجرام بشكل نهائي

حذف حساب الإنستجرام نهائيًا، تطبيق إنستجرام من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تقدم مميزات عديدة للمستخدمين حيث يستخدم تطبيق انستجرام الملايين من الأشخاص حول العالم وتقدم منصة انستجرام خاصية غلق حساب انستجرام مؤقتًا وخاصية الغلق النهائي لحساب انستجرام وبعض المستخدمين يرغبون في إغلاق حساب انستجرام نهائيًا سواء مستخدمي هواتف الأيفون أو الأندرويد ونعرض عليكم طريقة حذف حساب الانستجرام نهائيًا.

حذف حساب الانستجرام نهائيًا للأندرويد

قد يشعر بعض مستخدمي انستقرام للأندرويد بعدم الرغبة في استكمال تواجدهم على منصة انستجرام للكثير من الأسباب ولذلك يمكن غلق حساب انستجرام بالطريقة التالية:

فتح متصفح جوجل كروم لهاتف الأندرويد ومن ثم يوضع الرابط التالي الخاص حذف حساب انستجرام . وبعد ذلك يجب التوجه للحساب الشخصي للمستخدم وتسجيل كلمة السر والنقر على تسجيل. على المستخدم أن يقوم بتحديد سبب الحذف من قائمة الأسباب. ومن ثم النقر على جملة Delete account Permanentaly.

حذف حساب الإنستجرام نهائيًا للأيفون

ولمستخدمي الأيفون يمكن غلق حساب الانستجرام كالآتي:

فتح المتصفح الخاص بالإنترنت ولصق رابط حذف حساب انستجرام . ويجب على المستخدم كتابة بيانات الحساب الشخصي الخاص به والتسجيل بعد ذلك. وفي النهاية الضغط على زر حذف الحساب نهائيًا.

طريقة غلق حساب انستجرام نهائيًا من مركز المساعدة

ومن خلال مركز مساعدة تطبيق انستجرام يمكن غلق حساب انستجرام كالآتي: