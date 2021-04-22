الكشف عن مواصفات هاتف أوبو ”Reno5 A”

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف ”أوبو رينو 5 إيه“ – ”Reno5 A“ المقرر أن ينضم لسلسلة هواتف Reno5 قريبا.
وكشف المسرب الشهير ”إيفان بلاس“ عن مواصفات هاتف ”Reno5 A“ الجديد ونشر بعض الصور التي تُظهر أن الهاتف سيأتي بلونين.
ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، توضح الصور أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، مثل غالبية الهواتف في سلسلة ”Reno5 A“.
وسيأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وتصميم أكثر سماكة من هاتف ”Reno5 K“، وأقرب إلى تصميم هاتف ”Reno5 Z“، ويذكر تفاصيل الكاميرا بين المستشعر الرابع وفلاش ”LED“ .
وتكشف الصور أن مستشعر بصمة الإصبع موجود على الواجهة الخلفية للهاتف، وزر الطاقة موجود على اليمين وأزرار التحكم في الصوت على اليسار.
ويبدو أن الهاتف سيأتي بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع ”LCD“، ولكن لا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول سعر الهاتف أو موعد الإطلاق.
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