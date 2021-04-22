عملاق صيني للطرق الوعرة سيظهر العام الجاري

أزاحت شركة Great Wall الستار عن مشروع مركبة جديدة ستتحدى من خلالها سيارات F-150 البيك آب الكبيرة من فورد.
وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة لمركبتها الجديدة نلاحظ أن السيارة أتت بحجم عملاق كما سيارات F-150 من فورد وسيارت Ram 1500، وحصلت على ملامح القوة من خلال تصميم شبكها الأمامي العريض والبارز، وتصميم مصابيحها الكبيرة المربعة الشكل التي تعيد للأذهان أشكال مصابيح السيارات الرباعية الدفع التي أطلقت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كما جهزت الواجهة الأمامية لهذه المركبة بممتصات صدمات معدنية كبيرة، وملحقات خاصة لانتشال السيارة في حال علقت في الرمال أو الوحل، وجهزت بمصابيح LED بتقنيات حديثة تؤمن إضاءة ممتازة أثناء التنقل في الظلام.
أما محيط الهيكل وحجرات العجلات فأحيطت بإطارات من البلاستيك المتين الأسود لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة والأوساخ، وطلي شبك غطاء المبرد بطبقة من الكروم اللماع التي تمنح السيارة ملامح الفخامة والعصرية.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات بنوعين من المحركات، محركات بنزين بست أسطوانات وسعة 3.0 ليتر تولد عزما يعادل 345 حصانا، ومحركات هجينة أكثر قوة من الأولى، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات ونظامي دفع أمامي ورباعي.
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