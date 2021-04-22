نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف poco x3 pro في المقال التالي

Poco x3 pro هو أحدث منتجات شركة شاومي من عائلة poco. ، وكما عودتنا شاومي في هاتفها السابق POCO X3 NFC فقد جاء هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات الرائعة أبرزها المعالج ، فالهاتف يأتي بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Qualcomm snapdragon 860 والذي نراه في هاتف من الفئة المتوسطة لأول مرة كما يأتي بشاشة من نوع IPS ولكن مع تردد عالٍ يصل إلي 120 هيرتز. مميزات الهاتف: ‌يأتي الهاتف بدعم خاصيتي NFC و IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من الهاتف.

‌شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بجودة FHD+ ، ومعدل تردد عالي يصل إلى 120 هيرتز ، كما يمكن التنقل بين 60 هيرتز و90 هيرتز و120 هيرتز سواء يدوياً أو أتوماتيكياً عن طريق خاصية Dynamic switch.

‌يأتي الهاتف بدعم الوضع المظلم ، وخاصية HDR 10 ، والعديد من الأوضاع الأخرى مثل sunlight mode و Reading mode وغيرهم.

‌الهاتف مدعم بطبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 6

‌يحتوي الهاتف علي معالج من شركة كوالكوم وهو snapdragon 860 بتقنية 7 نانو ، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 640 والذي يُعتبر أقوي بنسبة 75٪ من المعالج السابق snapdragon 720G مما يحقق أفضل أداء في الألعاب المختلفة علي أعلي إعدادات.

‌ولضمان الحفاظ علي الحرارة يأتي الهاتف بدعم التبريد المائي liquidCool 1.0 plus

‌الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بفتحة عدسة F/2.2 وبدقة 20 ميجا بكسل

‌يحتوي الهاتف علي 4 كاميرات في الخلف , الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر Sony IMX582 وهو نفس المستشعر الموجود بهاتف Redmi note 10 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والخاصة بالتصوير الماكرو فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل ، أما الرابعة والاخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وخاصة بالعزل والتصوير البورترية ، وفلاش ليد ثنائي

‌يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، والتصوير FHD بدقة 1080 ميجا بكسل بمعدلي 30 و 60 إطار لكل ثانية

‌يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن

‌يتميز الهاتف بصوت ستيريو يقدم تجربة صوتية رائعة.

‌بطارية الهاتف 5160 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 33 وات

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12

‌الهاتف يأتي باللون البرونزي , الأزرق أو الأسود عيوب الهاتف: عدم وجود سماعات الأذن في علبة الهاتف

‌وجود بروز ظاهر للكاميرا الخلفية

‌عدم إتاحة إمكانية إستخدام شريحتي إتصال وكارت ميموري

‌خامات الهاتف من البلاستيك وليست من الزجاج

‌سُمك الهاتف كبير وكذلك وزنه فهو يزن 200 جراماّ. سعر الهاتف: 4600 جنية لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام

5100 جنية لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام الوسوم عمر شويل - جدة مميزات وعيوب هاتف poco x3 pro - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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