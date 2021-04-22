نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة التحديث الجديد لعام 2021 TOYOR وأشهر البرامج الرمضانية في المقال التالي
كثرت عملية البحث على تردد قناة طيور الجنة التي أصبحت محلقة في سماء الطفولة ووسيلة جذب للكثيرين وذلك من خلال برامجها المتميزة التي تعرضها بشكل يومي من أغاني، برامج كرتونية ومسلسلات، كل هذا يحمل في طياته رؤية مستقبلية مشرقة وآفاق واسعة تعود بالإيجاب على كل طفل يشاهد كل هذه العروض، لذا دعونا نعرض إليكم أحدث تردد لهذه القناة.
تردد قناة طيور الجنة
بعد تغيير تردد القناة، ظل الكثيرين يبحثون عنه بعد التحديث الجديد لعام 2021، وخاصةً عند بدء شهر رمضان الكريم، لمشاهدة جميع الأناشيد الدينية والأفلام الكرتونية الجديدة، إذ تقدم قناة طيور الجنة عرض مستمر، لغرس مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك الأخلاقية بكل بساطة ممكنة، وترددها كالتالي:
- التردد: 11393.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- الجودة: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- القمر الصناعي: نايل سات.
مميزات قناة طيور الجنة
تشغل القناة مكانة عالية وسط الكثير من القنوات العربية، ولها مشاهديها من جميع أنحاء العالم ويتعدوا الخمسة مليارات متابع من الأطفال وكذلك الأمهات، بفضل مميزات العديدة التي تتمتع بها، والتي من بينها ما يلي:
- عند تنزيل تردد قناة طيور الجنة، فأنت بذلك تساعد الطفل على التمتع بالترفيه وكذلك الفائدة التي تنعكس عليه بحيث تتوسع مداركه وتعزز من سلوكه وتزرع روح المشاركة المجتمعية لديه.
- لفت نظر الصغير بسبب اتباعها أفضل الوسائل والتقنيات التربوية، والمساهمة في اكتساب المهارات وإتقان اللغات وخاصةً الإنجليزية.
- مساعدتهم على الاحتذاء بالشخصيات المشرفة من خلال زرع المبادئ الإسلامية والتي يتم بثها بشكل غير مباشر في الشخصيات الكرتونية المفضلة لدى الكثير من الأطفال.
- تهتم القناة اهتمامًا بالغًا بتحسين القدرة التنافسية ومحاولة إيصال جميع خدماتها الإعلامية لفئة معينة من الجماهير والتي تعد أكبرها في دول كثيرة في الوطن العربي، الأمر الذي جعلها تعرض محتوى فريد من نوعه وبشكل مجاني.
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