تردد قناة طيور الجنة التحديث الجديد لعام 2021 TOYOR وأشهر البرامج الرمضانية

كثرت عملية البحث على تردد قناة طيور الجنة التي أصبحت محلقة في سماء الطفولة ووسيلة جذب للكثيرين وذلك من خلال برامجها المتميزة التي تعرضها بشكل يومي من أغاني، برامج كرتونية ومسلسلات، كل هذا يحمل في طياته رؤية مستقبلية مشرقة وآفاق واسعة تعود بالإيجاب على كل طفل يشاهد كل هذه العروض، لذا دعونا نعرض إليكم أحدث تردد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

بعد تغيير تردد القناة، ظل الكثيرين يبحثون عنه بعد التحديث الجديد لعام 2021، وخاصةً عند بدء شهر رمضان الكريم، لمشاهدة جميع الأناشيد الدينية والأفلام الكرتونية الجديدة، إذ تقدم قناة طيور الجنة عرض مستمر، لغرس مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك الأخلاقية بكل بساطة ممكنة، وترددها كالتالي:

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة

تشغل القناة مكانة عالية وسط الكثير من القنوات العربية، ولها مشاهديها من جميع أنحاء العالم ويتعدوا الخمسة مليارات متابع من الأطفال وكذلك الأمهات، بفضل مميزات العديدة التي تتمتع بها، والتي من بينها ما يلي: