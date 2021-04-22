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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات جوال Infinix Hot 10s نسخة NFC بعد الإطلاق رسمياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة Infinix عن إطلاقها لهاتفها الجديد Infinix Hot 10s في الخارج بشكل رسمي، يُعد جوال إنفينكس هوت 10إس هو نفسه نفس جوال إنفينكس هوت 10 ولكن الاختلاف فقط يكمن في دعم الجوال الجديد لتقنية NFC. كما أنه قد تم تطويره بشكل كبير للعمل بقوة في الألعاب.
مواصفات جوال Infinix Hot 10s
يأتي الهاتف بالأبعاد التالية (171.5×77.5×9.2 مم) حيث أنه يأتي بالكامل من البلاستيك، ويدعم تركيب شريحتي اتصال في آن واحد داعمة للجيل الرابع مع إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة خارجية أقصي حجم لها (512GB) في آن واحد.
يتميز الهاتف بشاشته الرائعة ذات حجم (6.82 بوصة) حيث أنها تأتي من النوع (IPS LCD) والتي تعمل بدقة (1640 × 720 بكسل)، أي بجودة HD+، تأتي بالأبعاد التالية (20:0)، وتدعم 90HZ وشاشة كاملة تتوفر علي كاميرا الثقب الأمامية.
يأتي الجوال بمعالج (Helio G85) ذو تردد 2.2GHZ، من النوع (Cortex A75)، بدقة تصنيع (12 نانومتر). بالإضافة إلي المعالج الرسومي (Mali-G52 MC2).
يأتي الجهاز بذاكرتي تخزين داخلية كالآتي:
- النسخة الأولي: 64GB “التخزين” + 4GB “الرامات”
- النسخة الثانية: 128GB “التخزين” + 6GB “الرامات”
وتأتي ذاكرة التخزين التالية من النوع (eMMC 5.1)، كما أنه يتوفر بأحدث واجهة مستخدم من إنفينكس ألا وهي (XOS 7.6) بأحدث إصدار أندرويد Android 11.
بالنسبة إلي الكاميرات فهي كالآتي:
- الكاميرا الأمامية: دقة (8MP) + فلاش LED (تُصور الفيديوهات بدقة 1080p)
الكاميرات الخلفية ثلاثية وتتوفر علي فلاش LED وتُصور الفيديوهات بدقة (1080P)، ومواصفاتها كالآتي:
- الكاميرا الأساسية: دقة (48MP) + فتحة عدسة (F/1.8)
- الكاميرا الثانية: الدقة (2MP) + فتحة عدسة (F/2.4)
- الكاميرا الثالثة: خاصة بالعزل وتعمل بالذكاء الاصطناعي
يدعم الجوال منفذ سماعات (3.5 مللي)، داعم لـ (بصمة الإصبع) في ظهر الهاتف، دعم لخاصية (الفتح عن طريق الوجه).
يأتي ببطارية ضخمة ذات حجم (6000 مملي أمبير)، يتم شحنها بمنفذ قديم (Micro USB 2.0)، ويتوفر الجوال بالألوان التالية فقط:
- اللون الأسود، البنفسجي، الأزرق الفاتح، الأخضر
سعر جوال Infinix Hot 10s
تم إطلاق جوال Infinix Hot10s في الخارج إلي الآن، وفيما يلي الأسعار الرسمية في الخارج:
- النسخة الصغيرة (64جيجا “تخزين” + 4جيجا “رام”) = 120 دولار أمريكي = 1880 جنيهاً مصرياً
- النسخة الكبيرة (128جيجا “تخزين” + 6جيجا “رام”) = 130 دولار أمريكي = 2000 جنيهاً مصرياً
يُرجي العلم أن جوال Infinix Hot 10s يدعم تقنية NFC
يتميز الجوال في هذه الفئة السعرية بالتحدي بكون الشاشة عالية 90HZ، بالإضافة للخامات المميزة والحجم الكبير والبطارية الأقوى علي الإطلاق في هذه الفئة السعرية، ومن المتوقع أن يُحقق الهاتف نجاحات ومبيعات كبيرة في كافة أنحاء العالم.
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