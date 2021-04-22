مواصفات هاتف انفينكس هوت 10 اس Infinix Hot 10S NFC متاح بالخارج بسعر ومواصفات خيالية من فئته الآن 120 دولار 2021

مواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 10S، وهاتف انفينكس هوت 10 اس، قامت شركه انفينكس بإصدار جهاز جديد من أجهزتها، وهو هاتف انفينكس هوت 10 اس، حيث أنه تم إطلاق هذا الهاتف في الخارج بشكل رسمي، كما قامت أيضً الشركه بطرح جهاز انفينكس هوت 10 اس ان اف سي nfc، ويعتبر هذا الهاتف هاتف آخر عن سابقه، ولكن يعتبر بنفس المواصفات، ولا يوجد فيه أي اختلاف، ولكن هذا الهاتف يدعم خاصية ان اف سي nfc، ويعتبر هذا الهاتف مصنع خصيصا للنظام الالعابي، يحتوي الهاتف على معالج ميديا تك من الثماني النواة.

المواصفات العامه لجهاز انفينكس هوت 10 اس وجهاز Infinix Hot 10S NFC

خامات الهاتف من البلاستيك بالكامل.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال الجيل الرابع 4G.

يدعم أيضاً كارت ميموري وهي ذاكره خارجيه حتى 512 جيجا.

يدعم الجهاز الشريحتين وكارت الميموري في نفس الوقت.

مساحه التخزين بالهاتف 64 جيجا.

يدعم الهاتف 4 جيجا رام مع مساحه التخزين ال 64 جيجا.

يدعم الهاتف 6 جيجا رام مع مساحه التخزين ال 128 جيجا.

نظام التشغيل للجهاز انفينكس هوت 10 اس هو اندرويد 11.

يحتوي الهاتف على نظام بصمة الإصبع في ظهر الهاتف.

كما يدعم الهاتف نظام بصمة الوجه.

يأتي حجم البطاريه في الهاتف 6000 ملي امبير.

لا تدعم البطاريه الشحن السريع

يشحن الهاتف بشاحن مايكرو يو اس بي micro usb.

يأتي الهاتف مزود بأربعة ألوان وهم البنفسجي والأخضر والأسود والأزرق الفاتح.

مواصفات شاشة هاتف Infinix Hot 10S

الهاتف يأتي بشاشة من نوع lcd.

وحجم الشاشه 6.82 بوصه.

وتأتي الشاشة بدقه 1640 في 720 بكسل.

معدل التحديث للهاتف يصل الى 90 هرتز.

وتتميز الشاشه بأنها كاملة.

الكاميرا السيلفي في المنتصف للشاشة عبارة عن ثقب.

مواصفات الكاميرا لجهاز انفينكس هوت 10 اس

الكاميرا الأماميه تاتي بدقه 8 ميجا بكسل مزوده بفلاش ليد LED.

الكاميرا الخلفيه وهم ثلاث كاميرات:

الكاميرا الأولى بدقه 48 ميجا بيكسل مع فتحه عدسه f/1.8. الكاميرا الثانيه تأتي بدقه 2 ميجا بيكسل، مع فتحه عدسه F/2.4 وتعتبر هذه الكاميرا مخصصه في العزل. أما الكاميرا الثالثه فهي تعتبر عدسة ذكاء اصطناعي.

تحتوي الكاميرات الخلفيه على فلاش للرباعي.

اسعار هاتف انفينكس هوت 10 اس Infinix Hot 10S الجديد بالخارج

سعر هاتف انفينكس هوت 10 اس للنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام يكون بسعر 130 دولار أو ما يعادل 2000 جنيه مصري.

سعر هاتف هوت 10 اس ان اف سي NFC من الانفينكس هو 120 دولار، وذلك للنسخه 128 جيجا المزوده مع 4 جيجا رام، وذلك ما يعادل حوالي 1880 جنيه مصري.

يعتبر هذا الهاتف مدعم الالعاب بصوره جيده لأن الهاتف صنع خصيصاً للألعاب بشكل قوي ومواصفات جيدة.

الفرق بين هاتف انفينكس هوت 10 اس وانفينكس هوت 10 اس ان اف سي هو مستشعر الان اف سي NFC فقط.