نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل تردد أون تايم سبورت المصرية On Time Sports جودة عالية جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت المصرية جودة عالية على القمر الصناعي نايل سات وعربسات 2021، المجهزة لنقل المباريات على البث الحي المباشر لكافة البطولات المحلية والإفريقية والدولية وخاصة البطولات التي تضم المنتخبات المصرية والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية لكرة القدم، كما قنوات اون تايم سبورت أيضاً مباريات الصالات مثل اليد والسلة والطائرة وكذلك بعض من الألعاب الفردية المختلفة، والبرامج المميزة التي يقبل عليها جميع الفئات العمرية من محبي الرياضة وكرة القدم بشكل خاص.

تردد أون تايم سبورت المصرية جودة عالية

تعد مجموعة قنوات On time Sports في مصر هي الوحيدة المنوطة بإذاعة مباريات كرة القدم والسلة واليد والبطولات المحلية، حيث حصلت قنوات On Time Sports علي حقوق البث لمباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر بشكل حصري، لذا لا يخلو بيت في مصر أو الوطن العربي من ظهور القناة علي شاشته وخاصة ممن يحبون الدوري المصري الذي يعد الاقوي من بين الدول العربية.

وربما ارتفعت هذه المنافسة مع وجود فرق ذات راس مال كبير مثل نادي بيراميدز وسرميكا بالإضافة إلي بعض الأندية الأخري التي ضمت العديد من النجوم الكبار مثل سموحة والمقاصة والمصري البورسعيدي والاتحاد فضلاً عن المنافسة الشرسة دائما ما بين الأهلي والزمالك، لهذا يكون معدل البحث مستمر دائما علي مجموعة قنوات اون تايم سبورت On Time Sports الرياضية، والتي يمكنك متابعة البحث الحي لها علي التردد الجديد للقنوات الثلاث:

تردد قناة On Time Sports 1

تردد قناة On Time Sports 2

تردد قناة On Time Sports 3

تردد قناة On Time Sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12654.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة On Time Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

أهم برامج قنوات On Time Sports

تعد أهم البرامج الرياضية التي يمكنكم متابعتها على قنوات On time Sports والتي تلقي اهتمام بالغ من المتابعين هي برنامج “مساء الانوار” للكابتن مدحت شلبي، وملعب On للكابتن احمد شوبير، والدرجة الثالثة للكابتن إبراهيم فايق.

نتمنى لكم مشاهده ممتعه على تردد أون تايم سبورت المصرية On Time Sports جودة عالية.