نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أندرويد 12 الجديد ومميزات التحديث الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركة جوجل على توفير تحديث جديد للأندرويد يعمل على توفير عدة مزايا، ولكن يعتبر من عيوب التحديث القادم كما أعلن أن تحديث أندرويد 12 الجديد يحذف التطبيقات تلقائيًا، وقال مطورو تحديث آندرويد 12 إنه صُمم ليشمل ميزة تحذف تلقائيًا بعض التطبيقات والبيانات التي تحتفظ بها، لكن هذا وراءه سبب وجيه وسوف نعرض من خلال مقالنا هذا بعض المميزات التي سوف يمتاز بها تطبيق أندرويد 12 الجديد.

موعد طرح تحديث أندرويد 12 الجديد:

وينتظر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية موعد وطرح أندرويد 12 الجديد بمزاياه المختلفة، وقد أعلن أن جوجل تسعى خلال هذه المدة حول عرض الجدول الزمني الذي يبين إصدار مثل السنوات السابقة، فمن المتوقع أن يحصل مستخدمو أندرويد في جميع أنحاء العالم على التحديث الرئيسي التالي في الخريف، ويشهد هذا العام إطلاق تحديث أندرويد 12 لملايين الأشخاص حول العالم، وقبل الإصدار، بدأت جوجل في عرض المميزات والتفاصيل في إصدارات تجريبية من البرنامج، ويتضمن تحديث آندرويد 12 الجديد واجهة مستخدم جديدة للمحادثات ونظام سمات مستند إلى الخلفية، وفي هذا الأسبوع، تم الكشف عن أداة جديدة مفيدة أخرى سيتم تضمينها على الهواتف الذكية التي تدعمها غوغل مع التحديث التالي لنظام أندرويد.

عمل أندرويد 12 الجديد على حذف البيانات غير المستخدمة:

ومن الجدير بالذكر أن خبراء ومطورين أحدث الأجهزة ومنهم XDA، أن أندرويد 12 سيقوم بحذف البيانات للأشخاص المستخدمين لهذا النوع من الهاتف تلقائياً من تطبيقات الجهاز، للمساعدة في إخلاء بعض المساحة، وستوفر ميزة التي تُسمى بـ: وضع سبات التطبيق، مساحة لمزيد من التطبيقات والصور والمزيد من البيانات على جهاز المستخدم، عن طريق حذف الملفات المؤقتة تلقائياً من التطبيقات غير المستخدمة،وكما لتطبيق أندرويد الجديد عدة مزايا إلا إنه به بعض العيوب وعلى عكس ميزات أندرويد 12 الأخرى الواردة، لم تظهر أداة وضع سبات التطبيق في الإصدارات التجريبية للتحديث.

مميزات أندرويد 12 الجديد :

يمتاز أندرويد 12 الجديد بعدة مزايا ومنها مزايا مختلفة تضيفها شركة جوجل للأندرويد الجديد وهي كالتالي:

1-المزيد من التحديثات من خلال جوجل Play

ومن الجدير بالذكر أن شركة جوجل تركز في الفترة الأخيرة على Project Mainline الذي يتعامل مع تحديثات نظام جوجل Play، وذلك بهدف منح التطبيقات بيئة أكثر اتساقًا وأمانًا عبر الأجهزة، وباستخدام هذا، يمكن لـ جوجل معالجة مشكلات البرامج الرئيسية من خلال تقديم تحديثات صغيرة من خلال جوجل Play بدلاً من تقديم تحديث كامل للنظام.

2-مزيدًا من الأمان ومنع البرامج الضارة من تتبعك:

ونذكر أنها قامت بإضافة عدداً من عناصر التحكم الجديدة في المعرفات، حيث يستهدف من خلالها استخدامها للتتبع بالإضافة إلى إعدادات افتراضية تعتبر أكثر أماناً لكافة مكونات التطبيق، كما إنها تضيف جوجل المزيد من ميزات الخصوصية والأمان فى إصدارات المعاينة اللاحقة من أندرويد 12.

3-تحسين تجربة الموسيقى والألعاب من خلال التأثير الصوتى المقترن باللمس:

بالإضافة إلى الميزات التي تم ذكرها فى أندرويد 12 يمكن للتطبيقات إمكانية الردود السريعة لفعل لمسية مقترنة بالصوت من خلال هزاز الهاتف، وهذا سوف يترجم إلى تجربة لعب أفضل، وقالت جوجل: “على سبيل المثال، يمكن لتطبيق مكالمات الفيديو استخدام نغمات رنين مخصصة لتحديد المتصل من خلال ردود الفعل اللمسية، أو يمكنك محاكاة التضاريس الوعرة فى لعبة سباق”.

4-مقاطع فيديو عالية الجودة تشغل مساحة تخزين أقل:

بالإضافة إلى الميزات الحديثة التي تمت إضافتها تتعلق بمقاطع الفيديو ومنها ترميز وسائط متوافق لدعم الفيديوهات بصيغة HEVC، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للتطبيق الذى لا يدعم HEVC أن يجعل النظام الأساسى يقوم تلقائيًا بتحويل ترميز الملف إلى AVC، ويمكنك أن تتوقع أن تقوم التطبيقات بتصوير مقاطع فيديو أفضل وتشغل مساحة تخزين أقل.