أحدث تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021 نايل سات أبرزهم قناة طيور الجنة .. مودي كيدز

الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قنوات الأطفال الفضائية لكي يقضى أطفالهم في أوقات فراغهم في مشاهدة الأفلام الكرتونية المفضلة لديهم على مجموعة من القنوات، حيث هناك قنوات كثيرة تقدم محتويات ترفيهية ومسلية للأطفال وتجذب انتباههم إليها.

تردد قنوات الأطفال 2021

هناك عدد كبير من قنوات الأطفال التي تقوم بتقديم محتويات مسلية وشيقة يرغب الأطفال في الاستماع إليها، لذا تبحث الأم دائمًا عن تردد هذه القنوات وهي كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11393.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز :27500 .

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الجودة : HD.

تردد قناة CN Arabia

التردد : 12226.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة MBC3

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: رأسي .

تردد قناة طيور بيبي

التردد : 11396.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد : 11353.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة : HD.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة سمسم

التردد : 11483.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الترميز :27500.

تردد قناة ماجد

التردد : 12221.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة : HD.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة ميكي

التردد : 11528.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة بطوط كيدز

التردد : 11594.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد : 11526.

معامل تصحيح الخطأ : 8/7.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة مودي كيدز

التردد : 11603.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة دودو كيدز

التردد : 12604.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد : 11353.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500 .

الجودة : HD.

هذه أبرز تردد قنوات الأطفال التي تقدم محتويات هادفه وترفيهية للأطفال، حيث يقضون أوقات الفراغ في أشياء مناسبة لأعمارهم، وتساعدهم على تنشئة فكرهم وهذا وفقًا للمحتوى المعروض.

مميزات قنوات الأطفال 2021

تتمتع هذه القنوات بالعديد من المزايا مهمة تميزها عن غيرها، ويعتبر هي السبب الرئيسي الذي يدفع الكثير من الأسر العربية بالحرص على توعية أطفالهم لمشاهدتهم لها، ومن أهمها: