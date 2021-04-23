سعر ومواصفات هاتف MI 11 ULTRA

MI 11 ULTRA يُعد أحدث منتجات شركة شاومي من عائلة 11 MI ، فقد أعلنت الشركة مؤخراً في مؤتمر تحت عنوان Xiaome Mega Lunch عن هذا الهاتف والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة ، فالهاتف يأتي بأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 ، ويُعتبر Mi 11 Ultra من أقوى الهواتف الموجودة حالياً في الأسواق ، حسب موقع DOX Mark أحتل الهاتف المركز الأول في تصنيف الكاميرات.

مواصفات الهاتف :

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ومستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية

‌شاشة الهاتف 6.8 إنش من نوع Amoled بدقة QHD+ وتدعم HDR 10+ وخاصية Dolby vision بتردد يصل إلي 120 إطار لكل ثانية

‌الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass victus

‌يحتوي الهاتف علي أقوى وأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 888 بتقنية 5 نانو متر ، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 660

‌الكاميرا الأمامية تأتي في ثقب صغير في الشاشة بدقة 20 ميجا بكسل مع دعم الـ HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل 60 إطار لكل ثانية

أما ‌الخلفية فتأتي بثلاث كاميرات: الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Samsung GN2 , الثانية Telephoto بفتحة عدسة F/4.1 ودقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX586 ويمكن خلالها عمل زوم يصل إلي 5x دون أن تفقد الصورة أية تفاصيل ، الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل مع نفس المستشعر وبفتحة عدسة F/2.2 خاصة بالتصوير الواسع ، مع دعم التثبيت البصري في الثلاث كاميرات ، ويمكن تصوير الفيديوهات بدقة تصل إلى 8k.

‌سماعات الهاتف ستيريو Harman kardon مما يعطيك تجربة صوتية مُبهرة.

‌بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 67 وات وأيضاً تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

‌يأتي الهاتف بواجهة شاومي MIUI 12.5 مع نظام تشغيل أندرويد 11.

‌الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألومنيوم وتوجد نسخة أخرى سيراميك.

‌يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء IP68

‌يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G ، لكن يمكن إستخدام شريحتي إتصال دون إستخدام كارت ميموري.

يأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود.

سعر الهاتف :

1200€ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ( أي ما يساوي 22.000 جنية مصري ).

من المتوقع أن يصل الهاتف الأسواق في شهر مايو من العام الحالي 2021