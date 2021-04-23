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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف MI 11 ULTRA في المقال التالي
MI 11 ULTRA يُعد أحدث منتجات شركة شاومي من عائلة 11 MI ، فقد أعلنت الشركة مؤخراً في مؤتمر تحت عنوان Xiaome Mega Lunch عن هذا الهاتف والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة ، فالهاتف يأتي بأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 ، ويُعتبر Mi 11 Ultra من أقوى الهواتف الموجودة حالياً في الأسواق ، حسب موقع DOX Mark أحتل الهاتف المركز الأول في تصنيف الكاميرات.
مواصفات الهاتف :
- يدعم الهاتف خاصية NFC ومستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية
- شاشة الهاتف 6.8 إنش من نوع Amoled بدقة QHD+ وتدعم HDR 10+ وخاصية Dolby vision بتردد يصل إلي 120 إطار لكل ثانية
- الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass victus
- يحتوي الهاتف علي أقوى وأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 888 بتقنية 5 نانو متر ، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 660
- الكاميرا الأمامية تأتي في ثقب صغير في الشاشة بدقة 20 ميجا بكسل مع دعم الـ HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل 60 إطار لكل ثانية
- أما الخلفية فتأتي بثلاث كاميرات: الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Samsung GN2 , الثانية Telephoto بفتحة عدسة F/4.1 ودقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX586 ويمكن خلالها عمل زوم يصل إلي 5x دون أن تفقد الصورة أية تفاصيل ، الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل مع نفس المستشعر وبفتحة عدسة F/2.2 خاصة بالتصوير الواسع ، مع دعم التثبيت البصري في الثلاث كاميرات ، ويمكن تصوير الفيديوهات بدقة تصل إلى 8k.
- سماعات الهاتف ستيريو Harman kardon مما يعطيك تجربة صوتية مُبهرة.
- بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 67 وات وأيضاً تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.
- يأتي الهاتف بواجهة شاومي MIUI 12.5 مع نظام تشغيل أندرويد 11.
- الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألومنيوم وتوجد نسخة أخرى سيراميك.
- يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء IP68
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G ، لكن يمكن إستخدام شريحتي إتصال دون إستخدام كارت ميموري.
- يأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود.
سعر الهاتف :
1200€ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ( أي ما يساوي 22.000 جنية مصري ).
من المتوقع أن يصل الهاتف الأسواق في شهر مايو من العام الحالي 2021
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