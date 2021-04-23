لعبة ماين كرافت Minecraft على الجوال وأهم الأنظمة التي تدعمها

حازت لعبة ماين كرافت Minecraft على شهرة كبيرة جدًا وذلك بعد إطلاقها بفترة وجيزة واشتهرت بشكل كبير في عالم الألعاب لأنها تعتبر لعبة شيقة ومميزة ومن للألعاب الشيقة التي تم إطلاقها، وأطلقت اللعبة لأول مرة عام ٢٠٠٩ ولكن تم تطويرها وتحديثها يعد ذلك على يد ماركوس بيرسون وهو سويدي الجنسية يلقب باسم نوتش، وأنشأ نوتش شركة العاب خاصة بالأنظمة الإلكترونية للأطفال وأطلق عليها اسم موجانج، وتدعمها شركة مايكروسوفت.

لعبة ماين كرافت Minecraft

تمكنت لعبة ماين كرافت من أن تثبت وجودها بجدارة كبيرة خلال فترة قليلة من الزمن في عالم الألعاب الإلكترونية، وقد حازت اللعبة على إعجاب مئات الآلاف من المعجبين في مختلف أنحاء العالم وذلك لما تحتوي من مميزات لا توجد في العديد من الألعاب الأخرى ، وتلعب هذه اللعبة بشكل فردي أو جماعي، وقد اعتمدت هذه اللعبة مؤخرا من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وتم وضعها في أحد الأنظمة والمسابقات التعليمية حيث تعتبر أحد الألعاب التي تنمي قدرات وذكاء الأطفال وحثهم على الاكتشافات.

الأنظمة التي تدعم لعبة كرافت ماين

تدعم لعبة ماين كرافت العديد من الأنظمة الإلكترونية المختلفة مثل أنظمة ويندوز واكس بوكس، أنظمة أندرويد ولينكس، أنظمة البلاي ستيشن بالإضافة إلى أنظمة ماك أوس، أنظمة ويندوز فون، آي أو أس، والعديد من الأنظمة الأخري، وكل تلك الأزمة تدعم اللعبة لأنها يمكن أن تلعب بشكل فردي أو جماعي.

ويمكن الآن لأي شخص البدء في تنزيل لعبة ماين كرافت بكل سهولة ويسر لمن يستخدم جوال يعمل من خلال نظام أندرويد عبر متجر بلاي ستور ومن خلال الضغط على أيقونة تحميل أو تنزيل اللعية، وسوف يتم تحميل اللعبة سريعا وبكل سهولة.