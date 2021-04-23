نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف الآن على خطوات فتح واتساب ويب للكمبيوتر 2021- WhatsApp web في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة واتساب ويب من اهم الخدمات الأليكترونية المقدمة من تطبيق “WhatsApp” والذي يعد من أشهر تطبيقات المراسلة النصية والصوتية في العالم، والذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص بشكل يومي ومتكرر نظراً لكونه من أقوي وأشهر تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر رواجاً في مختلف دول العالم.

ولكن قد يواجه العديد من المستخدمين بعض الصعوبات في إجراء المحادثات النصية أثناء التصفح على جهاز الكمبيوتر، نظراً لضرورة إتمام المحادثات على الهاتف الجوال، الأمر الذي دفع شركة واتساب إلي إجاد حل لهذه المشكلة، وذلك من خلال إطلاق خدمة من شأنها تُمكن للمستخدمين إجراء كافة المحادثات على التطبيق على الكمبيوتر، وإجراء العديد من المميزات الأخري، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال هذا التقرير.

ماهية خدمة واتساب ويب WhatsApp Web

تعتبر خدمة “whatsapp web” هي محاكاة تفصيلية لتطبيق واتساب المتاح علي جميع الهواتف بمختلف أنواعها، ولكن علي جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي والذي يُمكن المستخدمين من الرد علي الرسائل بشكل دقيق وسريع بدون الحاجة لاستخدام الهاتف المحمول مرة أخري عند تفعيل خدمة الواتساب ويب.

كما تُتاح الخدمة محل الحديث لكافة مستخدمي نظام التشغيل ويندوز ونظام “ماك أو اس” علي المتصفحات الشهيرة مثل كروم , وفاير فوكس , واوبرا , وسفاري إضافة الي متصفح سفاري علي جهاز الآيباد.

مميزات خدمة واتساب web:

يتيح واتساب ويب كافة المميزات التي هي متاحة بالفعل علي تطبيق الهواتف مثل :

متابعة الحالات “status” التي للاصدقاء، كما يمكن أيضاً استخدامه لرفع الحالات بصورة سلسة.

تغيير الصورة الشخصية.

إستقبال كافة الإشعارات بصورة طبيعية كما هي على نسخة الهواتف.

إرسال الصور والفيديوهات واستقبالها.

كما متاح لمختلف انظمة التشغيل.

إجراء مكالمات صوت وصورة وصوتية (الإصدار الجديد).

عيوب WhatsApp web :

أيضاً هناك بعض العيوب التي يجب على المستخدم أن يكون على دراية تامة بها قبل البدأ في استخدام تلك الخدمة، والتي تتمثل فيما يلي:

لابد أن يتصل الجوال بالإنترنت لكي يتم استخدامه.

كما يمكن لمن يستخدم الكمبيوتر خاصتك فتح المتصفح وروئية الحساب، ولكن سيتم ارسال إشعار لك على الهاتف يفيد ذلك.

خطوات فتح واتساب ويب على للكمبيوتر

أولاً انت بحاجة الي فتح آيفون متصفح إليكتروني مثل>> chrome اوfire fox علي جهازك الخاص. ثم الدخول على الرابط الرسمي واختيار خدمة واتساب ويب. ثم عليك فتح الهاتف ثم>> تطبيق واتساب والضغط النقاط الثلاث الموجودة اعلي ااشاشة داخل التطبيق. تظهر لك الآن العديد من الخيارات، وفي هذا الصدد عليك إختيار WhatsApp web. يعرض لك الآن الكاميرا الأمامية لـ مسح كود QR المتواجد في صفحة الموقع الذي قد قمت بفتحه في الخطوات السابقة. وأخيراً قم بتثبيت الكاميرا الأمامية على الكود في شاشة الكمبيوتر لكي يتمكن واتساب مم قرائة الكود ومن ثم فتح واتساب ويب على الكمبيوتر.

خصوصية WhatsApp web

من الأخبار المتداولة عن واتساب web أنه قد قامت الشركة مؤخراً بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة في نظام الخدمة.

وفقاً لتقرير نشر من قبل شركة “Check Point”، حيث أن تلك الثغرة كانت ستلحق الضرر بما يقارب 200 مليون مستخدم حول العالم.

وتتمحور هذه الثغرة في إمكانية إرسال جهات إتصال من قبل المهاجم تتضمن على شفرة غير أمنية لأى رقم يستخدم تطبيق الواتساب، ثم يتمكن بعدها من التحكم في ذلك الحساب عن طريق الوصول إلى الباركود والذي يمكنه بربطه على الكمبيوتر بتطبيق الجوال.