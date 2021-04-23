هاتف آيفون 12 البنفسجي الجديد أحدث إصدارات شركة آبل 2021

هاتف آيفون 12 البنفسجي الجديد ، أحدث إصدارات شركة ابل للأجهزة الإلكترونية، تصدر محركات البحث في الأيام السابقة. حيث قامت شركة ابل الأمريكية، أشهر شركات الأجهزة الإلكترونية، على مستوى العالم، يوم الثلاثاء الماضي، هذا الذي وافق أل 20 من شهر أبريل، لعام 2021، و خلال أحداث مؤتمر Spring Loaded Event، بالإعلان عن طرح الشركة لآيفون 12 بنفسجي اللون في الأسواق، يوم الجمعة الذي سيوافق الثلاثين من الشهر، أما عن إمكانية بدء حجز الهاتف، فقد تقرر وفي نفس المؤتمر، أن يفتح الحجز، اليوم الجمعة الموافق أل 23 من أبريل. جدير بالذكر، أنه وخلال هذا الحدث، قد تم الإعلان عن عدة مفاجآت أخرى، من قبل شركة ابل. فاليكم أهم ما أعلنت عنه ابل، في Spring Loaded Event.

هاتف آيفون 12 البنفسجي الجديد:

يأتي آيفون 12 البنفسجي، وبنفس مواصفات هواتف آيفون 12، تلك التي تم إطلاقها في أكتوبر من العام 2020، كالاتي:

شاشة ذات قياس 6.1 بوصة، من ال Super Retina XDR أما عن دقة الشاشة فجاءت: 1170*2532.

يحتوى على رقاقة A14 Biomic، ذات أل 16 نواة; مما يجعل الهاتف سريعا، و بشكل رهيب، لا مثيل له.

كذلك يدعم نظام أل 5G الجديد.

كاميرا العدستان الخلفيتان منه، 12+12 بيكسل، أما الأمامية فتأتي بدقة 3D+12.

أما البطارية فجاءت بسعة: 2815 ميلي أمبير.

الذاكرة: جاءت أما 256 جيجا أو 128 جيجا أو 64

سعر هواتف الآيفون 12، فجاءت كالاتي: 256 جيجا ب22900 جنيه، وأل 128 جيجا فجاء ب20990 جنيه، أما أل 64 جيجا فجاء ب19600 جنيه; ولكن من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 12 البنفسجي الجديد، بسعر أغلى.

مفاجآت شركة ابل الجديدة في Spring Loaded Event:

فاجأت شركت ابل في مؤتمرها الجميع، بإعلانها إصدار أكثر من منتج وخدمة جديدة، في الفترة القادمة، وجاءت المنتجات كالاتي: