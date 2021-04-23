طريقة تقسيط جوال من موبايلى وشروط التقسيط بدون فوائد مالية

شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلى، حيث يسعى الكثير من المواطنين فى معرفة خطوات الحصول على جوال أيفون 2021 وطريقة تقسيط جوال من موبايلى، بالتقسيط من شركة موبايلى وأيضاً يجود العديد من عروض تقسيط الجوالات مثل تقسيط جوال سامسونج فى موبايلى وأيضاً تقسيط جوال هوواى عن طريق موبايلى ولذا سنتطرق اليوم فى المقال لعروض التقسيط من موبايلى وطريقة التقديم للحصول على جوال بالقسط من شركة موبايلى ورابط التقديم للحصول على جوال موبايلى بالتقسيط المريح وطريقة تقسيط جوال من موبايلى.

ما هي شروط الحصول على جوال من موبايلى بالتقسيط

قامت شركة موبايلى بوضع عدد من الشروط الخاصة للحصول على جوال بالتقسيط والتي أتاحته عن طريق كافة فروع موبايلى بالمملكة وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عميلاً لدى شركة موبايلى.

وان تكون الشريحة مسجلة باسمة ويتمتع بكافة الاتصالات والإنترنت.

على العميل التأكد من عروض التقسيط المتاحة عن طريق إرسال رمز إلى ” 1222″ أو رسالة إلى رقم “110”.

أن يكون خط العميل نشط ولم يسبق أن تم حظره.

أن تكون أخر ثلاثة فواتير للجوال تم تسديدها.

أن لا يقل المبلغ للثلاث فواتير الأخيرة عن 650 ريال.

ألا يتجاوز المبلغ المتراكم من الفاتورة السابقة عن 20 ريال سعودي.

عدم وجود أي غرامة سابقة على عميل موبايلى ولم يقوم بتسديدها.

عدم وجود أقساط لجوال حالي أثناء التقديم.

سجل العميل الائتماني يتيح له الحصول على جوال بالتقسيط.

الأجهزة المتاحة فى العروض للباقة المفوترة تبدأ من 100 ريال وحتى باقة 400 ريال.

التعهد الكتابي بالالتزام بالباقة لمدة 24 شهراً.

فى حالة مخالفة التعهد يتم دفع ثمن الجوال المتبقي بالإضافة للضريبة.

التأكد من السمة الائتمانية للعميل ويطبق علية شروط الاستحقاق فى حالة المطابقة.

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طريقة الحصول على جوال من موبايلى بالتقسيط

ويمكن للعلاء الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلى التى ذكرناها بأعلى المقال أن يقوموا بتلك خطوات الحصول على جوال تقسيط من شركة موبايلى: