Realme 8 Pro الجديد يتميز بكاميرا 108 ميجابكسل وبلون أصفر مضيء تعرف عليه

Realme 8 Pro – أطلقت شركة ريلمي الهاتف الذكي ريلمي 8 برو 5 جي أمس في الهند ولكن إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة أيضًا أن هاتف Realme 8 Pro أول هاتف ذكي بكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل سيكون متاحًا الآن في خيار اللون الأصفر المضيء تم الإعلان عن خيار اللون الجديد هذا بواسطة ريلمي في حدث إطلاق سلسلة ريلمي 8، في هذا الحدث أعلنت شركة Realme أنه سيكون هناك متغير لون جديد يسمى إضاءة صفراء Illuminating Yellow، وربما يكون هذا البديل هو البديل الأكثر إشراقًا للشركة والذي يضيء حتى في الظلام عند الإمساك به، تبدأ الوحدة المربعة التي تحمل جميع الكاميرات بالداخل وعلامة Dare to Leap في التوهج حيث استخدمت ريلمي مادة الفلورسنت الخاصة التي تمتص الضوء للتوهج.

مواصفات Realme 8 Pro

المعالج : يعمل ريلمي 8 برو بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 720G مع Adreno 618 GPU.

: يعمل ريلمي 8 برو بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 720G مع Adreno 618 GPU. ذاكرة الوصول العشوائي : يحتوي Realme 8 Pro على خيارات 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x.

: يحتوي Realme 8 Pro على خيارات 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x. التخزين : تحصل على سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت فقط على 8 Pro، ولكن يمكنك إضافة بطاقة microSD لتوسيع التخزين.

: تحصل على سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت فقط على 8 Pro، ولكن يمكنك إضافة بطاقة microSD لتوسيع التخزين. الكاميرات الخلفية : يحتوي ريلمي 8 برو على مستشعر Samsung ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 119 درجة، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل مستشعر أبيض وأسود.

: يحتوي ريلمي 8 برو على مستشعر Samsung ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 119 درجة، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل مستشعر أبيض وأسود. الكاميرا الأمامية : بالنسبة لصور السيلفي، يحتوي ريلمي 8 برو على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

: بالنسبة لصور السيلفي، يحتوي ريلمي 8 برو على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل. البطارية : يستخدم ريلمي 8 برو بطارية بقوة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 50 وات عبر منفذ USB-C.

: يستخدم ريلمي 8 برو بطارية بقوة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 50 وات عبر منفذ USB-C. نظام التشغيل: ريلمي 8 برو الجديد يأتي بنظام أندرويد 11.

سعر ريلمي 8 برو الجديد

حسب آخر التوقعات بشأن هاتف ريلمي 8 برو الجديد واستنادا للسعر المتداول في الهند فمن المتوقع أن يصل إلى دولة مصر بسعر يقدر ب 5200 جنيه مصري ولحد الساعة في السوق المصرية لم يتم تحديد موعد محدد لدخول الهاتف الذكي Realme 8 Pro .