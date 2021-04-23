أشارة قوية HD تردد قناة أون تايم سبورت أبريل 2021 نايل سات || الناقلة مباراة الأهلي وأنبي مباشراً

يستقبل ملعب بترو سبورت لقاء الأهلي وأنبي المؤجلة من الأسبوع أل 13 من الدوري، وأصبح تردد قناة أون تايم سبورت، محل بحث كبير عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الكرة المصرية في مصر والعالم العربي عامة وجماهير المارد الأحمر بصفة خاصة خاصة، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام سموحه بهدفين مقابل هدف، اللقاء على أون سبورت، ويسعى بيتسو موسيماني للفوز في اللقاء لإعادة التوازن للفريق، وعلى الجانب الأخر الفريق صاحب الملعب تحت قيادة المخضرم حلمي طولان يقدم أفضل مبارياته أمام الأهلي، وكان الفريق قد تلقى الهزيمة في أخر 3 مباريات في الدوري، ويسعى أن تكون عودته أمام بطل الدوري وثالث أندية العالم.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح الشركة الراعية فرصة أخيرة، لسداد المتأخرات التي تقدر ب 100 مليون جنيه لصالح الأهلي، وسمح لكاميرات التليفزيون بنقل اللقاء الماضي أمام سموحه لإثبات حسن النية، بعد تعهد الشركة الراعية بسداد المستحقات قبل أول لقاء للأهلي في الدوري، واللقاء اليوم هو لقاء أنبي لذا لا توجد مشكله في نقل اللقاء وتستعد القناة لتغطيه متميزة للمباراة.

ترتيب جدول الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 16 11 3 2 18 8:26 18 36 2 الأهلي 13 9 3 1 21 8:26 18 30 3 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 4 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 5 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 6 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 14 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 15 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

تردد قناة أون تايم سبورت 2021