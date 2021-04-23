Mi 11 Ultra هاتف ذكي فاخر بأول كاميرا ثلاثية للمحترفين والعديد من المزايا الاخرى

Xiaomi Mi 11 Ultra – أطلقت العلامة التجارية للهواتف الذكية Mi India يوم الجمعة هاتفًا ذَكِيًّا فاخرًا Mi 11 Ultra 5G مع أول كاميرا ثلاثية للمحترفين تم إعدادها (50 ميجابيكسل + 48 ميجابيكسل + 48 ميجابيكسل مع أسرع شحن 67 وات ومكبرات صوت هارمون كاردون، كما سيتوفر Mi 11 Ultra ب (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بلونين مختلفين، أسود وأبيض.

وأطلقت الشركة أيضًا هواتف Mi 11X و Mi 11X Pro متوسط ​​المدى بثلاثة ألوان: أسود وأبيض وفضي سحري سماوي، وسيكون Mi 11X Pro Mi 11X مدمج مع شريحة Qualcomm Snapdragon 870، كما سيتوفر 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

مواصفات الهاتف الذكي Mi 11 Ultra

يوفر هاتف Mi 11 Ultra على شاشة عرض AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.1 بوصة ثانوية على ظهره، تعمل بمثابة شاشة تعمل دائمًا لإظهار الوقت والتاريخ والإشعارات.

يعمل الجهاز بشريحة Qualcomm Snapdragon 888 الرائدة.

هاتف مي 11 الترا مزود بلوحة منحنية رباعية مقاس 6.81 بوصة يضم أيضًا أول كاميرا هاتف ذكي في العالم مزودة بتقنية Dual Pixel Pro التي تتيح تركيزًا تلقائيًا أسرع بكثير أفقيًا وعموديًا على حد سواء.

يحتوي إعداد الكاميرا الأساسية الثلاثية الاحترافية في الخلف على مستشعر مخصص GN2 50 ميجابيكسل تم تطويره بشكل مشترك مع قسم ISOCELL من سامسونج، ومستشعر Sony IMX586 واسع النطاق بدقة 48 ميجابيكسل ، ونظام عدسة Sony IMX586 Periscope بدقة 48 ميجابيكسل مع تقريب بصري 5x، وهو قادر أيضًا 10x هجين و 120x تقريب رقمي.

إعداد الكاميرا الأساسية الثلاثية يجلب القدرة على التصوير بدقة 8K عبر العدسات، فإنه يوفر أيضًا القدرة على تصوير محتوى الوضع الليلي عبر العدسات.

يدعم الجهاز أربعة معدلات تحديث مختلفة: 30 هرتز، 60 هرتز، 90 هرتز، 120 هرتز.

يدعم الهاتف الذكي أيضًا تقنية Dolby Vision و HDR10 + وهو محمي بواسطة Corning Gorilla Glass Victus، الحماية الأكثر تقدمًا على الهاتف الذكي حتى الآن.

يمكن تشغيل مي 11 الترا بأقصى طاقة لفترات طويلة من الوقت، نظرًا لنظام التبريد الجديد وميزة GameTurbo 4.0 الجديدة؛ فهو يعزز الأداء في الذروة لتلبية احتياجات اللاعبين الأكثر تطلبًا”.

يأتي مي 11 الترا ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، مع الشحن الكامل في 36 دقيقة مع تقنية 67 واط فائقة السرعة (متوفرة كإمكانيات سلكية ولاسلكية).

يأتي الجهاز بتصنيف IP68 لمقاومة الأتربة والماء.

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