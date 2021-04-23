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نقدم لكم أهم مميزات واتساب الذهبي 2021 whatsapp gold، حيث تشغل مواقع التواصل الإجتماعي في يومنا هذا تفكير الكثيرين، ويبحث العديد من الناس عن آخر التحديثات والتعديلات على برامج مثل واتساب، ويعتبر واتساب الذهبي من أفضل النسخ المطورة والمعدلة من واتساب العادي، وقد لاقي استحسان العديد من الناس في مختلف دول العالم، حيث يمتلك واتساب الذهبي العديد من المزايا التي لا توجد في واتساب النسخة الأصلية. أهم مميزات واتساب الذهبي 2021 whatsapp gold أهم ميزة هي أن استخدامه آمن حيث انه يستخدم نفس الخادم الرسمي كالواتساب الأصلي، حيث يتم تشفير جميع الدردشات.

لا يحتاج إلى تحميل نسخة جديدة بل يتحدث تلقائيا.

تشغيل أكثر من رقم واتساب على نفس البرنامج يصل إلى 3أرقام.

إخفاء مشاهدتك حالة أحد أصدقائك.

إخفاء علامة typing والتي تظهر عند الكتابة.

إخفاء أنك قمت بقراءة الرسائل.

إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها.

إخفاء أنك متصل الآن.

إخفاء المحادثات السرية.

قدرتك على استرجاع الرسائل المحذوفة.

يمكنك من إرسال مقطع صوتي حجمه 100ميجا.

يمكنك من زيادة أحرف الأستوري إلى 250 حرف.

يمكنك من تغيير شكل أيقونة البرنامج.

يمكنك من منع اتصال أحد الأصدقاء بك.

يمكنك من إعداد كلمة مرور الواتساب الذهبي.

يمكنك من إرسال 90صورة في مرة واحدة.

يمكنك من قراءك الرسائل المحذوفة، أي أنه إذا أرسل إليك أحدهم رسالة ثم حذفها فإنك تستطيع قراءة هذه الرسالة المحذوفة.

يمكنك من رفع حالات فيديو اكثر من 30 ثانية. عيوب واتساب الذهبي عدم وجود أي جهة مسؤولة في حالة تسريب البيانات، لأنه غير معتمد.

عدم وجود التطبيق على google play.

وجود اكثر من نسخة للتطبيق ولا تستطيع التفرقة بينهم.

احتواء التطبيق على بعض الإعلانات والتي يمكن أن تشكل خطراً، وهو ما يدفع المستخدمين الشعور بالخوف من وجود برامج تجسس.

حدوث انهيار في التطبيق في بعض الأحيان وخصوصاً مع مستخدمي هواتف الأندرويد. الوسوم عمر شويل - جدة أهم مميزات واتساب الذهبي 2021 whatsapp gold في الإصدار الجديد على الساحة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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