نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النهار على النايل سات 2021 واهم البرنامج المذاعة عبر القناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النهار على النايل سات 2021، التي تقدم باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والاجتماعية والرياضية بالإضافة إلي برامج التوك شو، كما تقدم أفضل المسلسلات والأفلام العربية الجذابة التي يقبل علي مشاهدتها الكثيرون من أبناء الوطن العربي أجمع، ويذكر أن مع بداية العام الجديد 2021 تبدأ قناة النهار تغيير ترددها إلي التردد الجديد، لذا نقدم إليكم عبر موقعكم ثقفني التردد الجديد لقناة النهار المصرية كما نقدم لكم أهم البرامج التي يتم إذاعتها علي القناة بداية من اليوم.

تردد قناة النهار على النايل سات 2021

يبحث الكثير من محبي البرامج الرياضية عن تردد قناة النهار من أجل متابعة برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه اللاعب الدولي احمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك السابق والذي حقق معه بطولة كأس مصر، ويتمتع احمد حسام ميدو بمسيرة احتراف خارجية كبيرة، حيث لعب في أكبر الأندية الأوروبية مثل روما الإيطالي، واياكس امستردام الهولندي كما لعب في فرنسا وبليجا بالإضافة إلي اللعب في الدوري الانجليزي، لذا تعد مشاهدة قناة النهار وبالأخص برنامج اوضة اللبس في عين الكثيرون من متابعي البرامج الرياضية، والتي ثاني أهم قناة بعد قناة اون تايم سبورت 2 في المشاهدة.

اهم برامج قناة النهار

تقدم قناة النهار مجموعة من البرامج التي يتابعها كل بيت في الوطن العربي مثل التالي:



برنامج مطبخ هالة.

برنامج اوضة اللبس.

برنامج صبايا الخير.

برنامج ألف هنا

برنامج تقدر مع تامر شلتوت.

برنامج أسأل مع دعاء.

برنامج أكلة بيتي.

برنامج اخر النهار الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد بالتناوب مع تامر امين.

تردد قناة النهار Al Nahar Tv

تردد القناة: 11488

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

يذكر أن سلسلة قنوات النهار شملت قناة النهار دراما والنهار مسلسلات النهار رياضة التي تم أغلاقها بسبب عدم قدرتها علي شراء حقوق بث المباريات يعد ابرز البرامج التي تجلب المشاهدين في قناة النهار هي برنامج النهار اليوم واوضة اللبس.

قدمنا لكم تردد قناة النهار على النايل سات 2021 ونتمني لكم مشاهدة ممتعة.