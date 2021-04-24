تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات 2021 وكيفية إضافة التردد على الرسيفر بدون مشكلة

التردد الجديد لقناة طيورالجنة على عرب سات وبدر، وأيضاً سنشرح كيفية تنزيل القناة على الريسيفر الخاص بك، وهذا سيكون موضوعنا اليوم، لأنه تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال الصغار، ولكن مشكلة هذه القناة أنها كانت تعمل على النايل سات بدون أي مشاكل، ولكن تم اغلاق القناة من على قمر النايل سات، وانتقلت للقمر السعودي للعرب سات، ولذلك يوجد الكثير جداً من الناس قامت بتركيب القمر السعودي عرب سات، لمشاهدة قناة طيور الجنة لأنها تعتبر القناة واحدة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال الموجودة في الوطن العربي، وموجود في كل منزل في أغلب البلاد العربية والإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة على قمر عرب سات، وطريقة تنزيل القناة على الريسيفر، وكيفية تشغيل قناة طيور الجنة، وبالمناسبة القناة بتعمل بتقنية الاتش دي HD، فلابد أن يوجد لديك رسيفر بيعمل بتقنية الاتش دي، لكي تعمل معك قناة طيور الجنة بدون مشاكل، وننتقل للتردد الخاص بقناة طيور الجنة الجديد في قمر عرب سات أو قمر بدر سات والتردد وهو (11310)، ومعدل الترميز (30000)، والقطبية عمودي أو رأسي أو V.

كيفية تنزيل تردد طيور الجنة الجديد على قمر عرب سات أو قمر بدر 2021

كيفية تركيب تردد طيور الجنة على الأقمار، دائماً بنضغط على زرار المنيو الموجود في ريموت الريسيفر لكب تفتح لنا لوحة معينة تظهر أمامكم، أول شئ ستقوم به ستقف على كلمة اعدادات الهوائي، وبعدها ستضغط على اوكيه ok، لكي يقوم بنقلك إلى لوحة ثانية خاصة بالأقمار الصناعية، والتردد، كل ما عليك فعله هو أن تختار القمر بدر أو عرب سات، وبعد ذلك بتنزل للأسفل عند كلمة التردد، وبعدها ستضغط على اوكيه OK، لكي تفتح لوحة أخرى، بعدها ستضغط على الزرار الأحمر في ريموت الريسيفر، لكي تظهر لنا لوحة أخرى، بعدها ستقوم بكتابة التردد الخاص بقناة طيور الجنة على قمر عرب سات أو قمر بدر وهو (11310)، ثم تختار القطبية هتكون عمودي او رأسي او V، ومعدل الترميز هيكون (30000)، هتضغط اوكي في الريموت لكي يتم إضافة التردد في لوحة الترددات، والأول عليك أن تتأكد أنه يوجد إشارة على التردد، لوجود الإشارة تعمل بدون أي مشاكل، ثم تقوم بالنزول لأسفل وتضغط على البحث عن التردد، تقوم بالضغط على الزرار الذي يقوم بتعلية الصوت لكي ينزل لك التردد، تقول له كلمة التردد وبتضغط على اوكيه، سيعطيك تريد بحث شبكة ستقول له لا، وبعد ذلك تضغط على اوكيه ok، لكي يبدأ الريسيفر في تنزيل قناة طيور الجنة على تردد 11310، ومبروك التردد الجديد على عرب سات لطيور الجنة.

وتعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي يوجد ناس كثيرة تقوم بالبحث عنها جداً، لأنها واحدة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال الصغار.