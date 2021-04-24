أهم مميزات وعيوب واتساب الذهبي 2021 للإصدار الجديد whatsapp gold

نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال أهم مميزات وعيوب تطبيق واتساب الذهبي 2021 whatsapp gold، بعد الإصدار الجديد له، حيث تنشغل عمليات البحث في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عنه، ويرغب الجميع في معرفة تفاصيله من مزايا وعيوب، فهو عبارة عن نسخة معدلة ومطورة من تطبيق واتساب الأصلي، وانتشر في جميع أنحاء العالم وحصل على شعبية كبيرة من المتابعين والمستخدمين في كل مكان، والهدف منه تقديم الأمان والخصوصية التي يحتاجها العملاء.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2021

يوجد العديد من المميزات التي لا يمكن عدها وحصرها لهذا التطبيق، وسوف نستعرض معكم أهمها:

يمكن استعمال هذا التطبيق من التطبيق الأصلي.

يمكن استخدامه بكل أمان حيث تشفر كافة الدردشات الموجودة عليه.

يتم تحديثه بشكل تلقائي دون الحاجة إلى الحصول على نسخة جديدة في كل مرة.

يحافظ على خصوصية المستخدم، ويمكن إخفاء حالة الاتصال أو جاري الكتابة التي تظهر إلى الشخص الآخر.

يمكن صنع محادثات سرية وإخفائها، في حالة رغبتكم في عدم رؤيتها والحفاظ عليها.

يمكن بكل سهولة الحصول على الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

يمكنكم إرسال أي حجم للمقاطع الصوتية دون تقييدكم بمساحة معينة.

يمكن إرسال عدد صور كبير يصل إلى 100 صورة.

يمكن كتابة عدد حروف يصل إلى أكثر من 250 حرف في قصتك الشخصية.

عيوب تطبيق واتساب الذهبي 2021

على الرغم من المميزات الكثيرة التي يتمتع بها التطبيق إلا أنه يوجد بعض العيوب، وأهمها: