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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports HD 3 الناقلة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي
تنقل قنوات أون سبورت الليلة العديد من المباريات في كرة القدم وكرة اليد، لذا فالبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباريات الليلة الهامة ففي كرة القدم، تنقل القناة الليلة مباراتين في غاية الأهمية هما مباراة الأهلي ضد أنبي، والمباراة الثانية هي مباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز، على القناتين الأولى والثانية، أما قناة أون سبورت 3 فتنقل ديربي كرة اليد بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد، وهو سوف يكون متابع من عشاق لعبة كرة اليد في مصر والوطن العربي، لذا سنقدم لكم داخل المقال التردد الجديد للقنوات الأشهر في الوطن العربي.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد
تنقل قناة أون تايم سبورت 3 الليلة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قمة كرة اليد المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وكان الأهلي قد تأهل على حساب الزهور في الدور قبل النهائي بنتيجة 33-32، بينما تأهل فريق الزمالك على حساب هيليوبليس بنتيجة 30-29، ليتقابل الكبيرين في النهائي ليكون النهائي الثاني في خلال أسبوع بعد أن فاز الزمالك على حساب الأهلي في الدوري المصري، وحقق اللقب بعد مباراة فاصلة جمعت الفريقين.
موعد مباريات اليوم على قنوات on time sports HD
|الأهلي * أنبي
|الدوري المصري مؤجلة من الأسبوع أل 13
|21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الاتحاد السكندري * بيراميدز
|الدوري المصري الأسبوع أل 18
|21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الأهلي * الزمالك
|نهائي كأس مصر في كرة اليد
|22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد قناة ON TIME SPORTS HD 1-2
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة on time sports hd 3
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد قناة on time sports hd 3
|12203
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
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