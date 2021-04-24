ثغرة أمنية تهدد 1.5 مليار من مستخدمي ”أبل”

اكتشف باحثون أمنيون ثغرة أمنية تهدد 1.5 مليار من مستخدمي أجهزة ”أبل“ بخطر سرقة أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
وأفاد الباحثون بأن خدمة AirDrop التي تقدمها الشركة لمستخدميها لتسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية بين أجهزتها، يمكن استغلالها من قبل المتسللين.
وأوضح فريق من جامعة دارمشتات للتكنولوجيا في ألمانيا، أن المتسللين يمكنهم الحصول على أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي AirDrop القريبين من خلال جهات الاتصال فقط، مؤكدا أنه يمكن استخدام خدمة ”PrivateDrop“، بدلا من AirDop؛ حتى يمكن السيطرة على الثغرة الأمنية.
وعن طريق المصادقة المتبادلة وجهاز مزود بتقنية Wi-Fi، يمكن الحصول على المعلومات الخاصة في الجهاز، وبالرغم من أن شركة أبل تستخدم التشفير عند تبادل البيانات، وجد الباحثون أنه يمكن اختراقها بسهولة باستخدام تقنيات بسيطة مثل هجمات القوة العمياء، وهو نوع من الهجوم يعتمد على النص المشفر فقط.
يشار إلى أنه تم الكشف عن هذه المشكلة في 2019، إلا أن شركة ”أبل“ لم تقر بها ولم تعمل على إيجاد حل، ووفقا للباحثين، فإن حوالي 1.5 مليار مستخدم لأجهزة ”أبل“ في خطر الآن.
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