YouTube يسمح الآن لمنشئي المحتوى بتغيير الاسم والصورة دون التأثير على حساب جوجل

يسمح YouTube أخيرًا لمنشئي المحتوى بتغيير أسماء قنواتهم وصور ملفاتهم الشخصية بشكل مستقل عن حساباتهم على Google.

YouTube يسمح لمنشئ المحتوى إدارة قنواتهم تحت أي اسم يفضلونه

حتى الآن، كان لقناة YouTube وحساب جوجل المرتبط بها نفس الاسم والصورة، لذلك لا يمكن لمنشئ المحتوى، على سبيل المثال، تسمية قناته كاتيا واستخدام نفس حساب جوجل لاستخدام محرر مستندات جوجل وتسجيل الدخول إلى Chrome وإرسال رسائل البريد الإلكتروني باسم سامية، لأنه سيتم تعيين اسم العرض الخاص به على أنه كاتيا، وتسمح السياسة الجديدة بفصل اسم قناة اليوتيوب واسم Google، بحيث يمكن لمنشئي المحتوى استخدام حساباتهم لإدارة قنواتهم تحت أي اسم يفضلونه.

يوتويب يؤكد على إعادة تقديم الطلب للتحقق من أهلية القناة

ومع ذلك، هناك مشكلة : إذا تم تغيير اسم القناة، فستفقد شارة التحقق الخاصة بها، وسيتعين على منشئ المحتوى إعادة تقديم طلب للتحقق من القناة مرة أخرى، كما انه لن تؤثر تغييرات اسم القناة على عناوين URL المخصصة للقنوات لكل YouTube.

تطبيق الميزة الجديدة على جميع المبدعين اليوم

يقول موقع يوتيوب إن هذه الميزة كانت “أحد الطلبات الأهم” من قبل المبدعين، وتضيف يوتيوب أن هدفها هو السماح للمبدعين بجعل أسماء قنواتهم وصور ملفاتهم الشخصية “أكثر انعكاساً للمحتوى الذي ينشئونه”، وبدأ التطبيق الفعلي هذا التغيير على جميع المبدعين اليوم على حساباتهم في YouTube.