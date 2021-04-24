موبايل ريدمي K40 من شاومي مواصفات الهاتف العامة وسعرة في مصر والسعودية : أطلق شركة شاومي الصينية سلسلة هواتف K40 الجديدة، وقالت شاومي أن هذة السلسة من الهواتف تأتي في فئة الهواتف المتوسطة و الفوق متوسطة، وهذة السلسلة من هواتف شاومي مخصصة بشكل كبير للألعاب، وجاءت سلسلة هواتف ريدمي K40 بثلاثة هواتف مختلفة وهما، ريدمي k40 برو بلص، و ريدمي k40 برو، وريدمي k40 وهو الهاتف الذي سنستعرض جميع مواصفاتة في هذا المقال.

مواصفات موبايل شاومي ريدمي K40

جاء موبايل Redmi K40 بمواصفات قوية من حيث المعالج والرامات والبطارية، وتأتي المواصفات العامة للهاتف كالأتي:

معالج البيانات ومعالج الرسوميات: يأتي الموبايل بمعالج بيانات من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 870 ثماني النواة، بتردد 3.2 جيجا هرتز، وبدقة تصنيع 7 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع ادرينو 650.

يأتي الموبايل بمعالج بيانات من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 870 ثماني النواة، بتردد 3.2 جيجا هرتز، وبدقة تصنيع 7 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع ادرينو 650. ذاكرة الهاتف: يأتي الموبايل بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية رامات بسعة 8 جيجابايت، وتأتي نسخة أخري من الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت.

يأتي الموبايل بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية رامات بسعة 8 جيجابايت، وتأتي نسخة أخري من الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت. شاشة الموبايل: يأتي الهاتف بشاشة كاملة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل، وبجودة FHD+، ويأتي لمس الشاشة سريع الإستجابة، ومزودة أيضاً بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس من الجيل الخامس.

يأتي الهاتف بشاشة كاملة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل، وبجودة FHD+، ويأتي لمس الشاشة سريع الإستجابة، ومزودة أيضاً بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس من الجيل الخامس. الكاميرا الخلفية: يأتي الموبايل بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير صور بزاوية عريضة، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل وهي كاميرا ماكرو للتصوير عن قُرب، وتدعم الكاميرات فلاش ليد مزدوج وتصوير فيديوهات بجودة FHD.

يأتي الموبايل بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير صور بزاوية عريضة، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل وهي كاميرا ماكرو للتصوير عن قُرب، وتدعم الكاميرات فلاش ليد مزدوج وتصوير فيديوهات بجودة FHD. الكاميرا السيلفي: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD، وتأتي الكاميرا علي شكل ثقف في منتصف الشاشة من أعلي.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD، وتأتي الكاميرا علي شكل ثقف في منتصف الشاشة من أعلي. شبكات الإتصال: يدعم الموبايل تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano_sim، وكلاً من الشريحتين تدعم شبكات الجيل الخامس.

يدعم الموبايل تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano_sim، وكلاً من الشريحتين تدعم شبكات الجيل الخامس. نظام التشغيل وواجهة المستخدم: يأتي موبايل ريدمي k40 بنظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم MUI 12.

يأتي موبايل ريدمي k40 بنظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم MUI 12. البطارية: يأتي الموبايل ببطارية يحجم 4520 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، عن طريق منفذ Type_c.

يأتي الموبايل ببطارية يحجم 4520 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، عن طريق منفذ Type_c. الصوت: يأتي الموبايل بسماعات ستريو، ولا يدعم منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن

يأتي الموبايل بسماعات ستريو، ولا يدعم منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن الأمان والحماية: يدعم الهاتف بصمة الإصبع وتوجد في زر الباور، ويدعم أيضا خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجة Face Unlock.

يدعم الهاتف بصمة الإصبع وتوجد في زر الباور، ويدعم أيضا خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجة Face Unlock. تصميم الهاتف: يأتي تصميم الهاتف من الأمام والخلف من الزجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم، ويأتي باللون الأبيض والأسود والأزرق.

سعر موبايل ريدمي K40 في مصر والسعودية