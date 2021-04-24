سعر ايفون 13 بروماكس ومواصفاته تعرف عليهما وتوقعات حول موعد نزوله

سعر ايفون 13 بروماكس ،ومواصفاته، وكذلك موعد نزوله، يشغل بال العديدين من محبي هواتف الايفون، بجميع أنحاء العالم. وبالرغم من عدم الإعلان الرسمي من شركة ابل، عن موعد نزول ايفون 13 بروماكس، أو أية تفاصيل تخصه، ألا أن العديدين ينتظروه، بسبب التسريبات حول مواصفات الهاتف، التي وصفها الجميع بالمميزة; وهذا ليس بجديد على شركة ابل، التي عرف عنها التميز، والإبداع، والأناقة في تصميم، وخواص ليس الهواتف الجوالة فقط، بل جميع الأجهزة الإلكترونية، التي تنتجها الشركة أيضا. ولهذا دائما ما تكون شركة ابل، في طليعة الشركات. فأليكم التسريبات، والمعلومات المتوقعة، حول مواصفات وسعر، وكذلك موعد نزول ايفون 13.

سعر ايفون 13 بروماكس المتوقع:

من المتوقع، أن يأتي الهاتف بسعر: 1600 دولار أمريكي، في الأسواق العالمية، بما يساوي 6000 الآف ريال سعودي، أما بالدرهم الإماراتي فسيساوي 5800 درهم إماراتي تقريبا، ويأتي مساويا ل26000 جنيها مصريا في جمهورية مصر العربية; وبعد معرفة الكثيرين بسعر الهاتف، وجدوه مناسبا بسبب عراقة، وأناقة هواتف ابل، بينما رأى البعض، أن السعر جاء مبالغا فيه، وخاصة وأن آخر نسخة للايفون ايفون 12 بروماكس، جاءت بسعر 1390 دولار، وهؤلاء تسائلوا، لما تلك القفزة في السعر؟ ولكن دعونا ننتظر الإعلان الرسمي من شركة ابل، عن سعر هاتفها الجديد المنتظر، ايفون 13 بروماكس.

موعد نزول ايفون 13 بروماكس المتوقع:

يعلم الجميع، أن الموعد الرسمي لنزول هواتف الايفون الجديدة، كل عام يكون في شهر أغسطس، وتوقع الكثيرون أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لنزول الهاتف، ومواصفاته، وكذلك سعره، في آخر مؤتمرات شركة ابل، Spring Loaded Event، هذا الذي أقيم منذ ما يقارب الأسبوع; ولكن لم يتم الإفصاح أي شي حول الهاتف، سواء سعر ايفون 13 بروماكس، أو مواصفاته، أو موعد نزوله، على الرغم من إعلان الشركة وفي نفس المؤتمر، عن أحدث ما ستنتجه شركة أبل، من أجهزة إلكترونية، وهواتف، كمثال إعلانها عن طرحها ايفون 12 بنفسجي اللون، مما جعل الكثيرين، وبعد انتهاء هذا الحدث يتساءلون، هل سيتأخر نزول الهاتف، وهل سينزل في أكتوبر، بدلا من أغسطس كحال أجهزة ايفون 12، و12 بروماكس، تلك التي تأخر نزولها، ونزلت في أكتوبر 2020 بسبب كورونا؟

مواصفات هاتف ايفون 13 المتوقعة:

من المتوقع أن يكون الهاتف ، ذو شاشة مقاسها 6.3 انش ، من نوع سوبر رتينا اكس دي ار اولديد ، و التي تعد من أحدث أنواع الشاشات ، على مستوى العالم ، أما عن دقة الشاشة ، فقد جاءت ب 2532*1170 بيكسل.

ذو شاشة مقاسها 6.3 انش من نوع سوبر رتينا اكس دي ار اولديد و التي تعد من أحدث أنواع الشاشات على مستوى العالم أما عن دقة الشاشة فقد جاءت ب 2532*1170 بيكسل. ذو شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم ، و جاء الهاتف داعما لعدة شبكات بدءا من الجيل الثاني ، وحتى الجيل الخامس 5G.

و جاء الهاتف داعما لعدة شبكات بدءا من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G. ios 15 ، هو نظام التشغيل المتوقع لهاتف ايفون 13 بروماكس ، ويأتي هذا النظام داعما ل NFC.

هو نظام التشغيل المتوقع لهاتف ايفون 13 بروماكس ويأتي هذا النظام داعما ل NFC. الذاكرة: يأتي الهاتف ب3 موديلات ، حسب الذاكرة الصلبة كالاتي: 128 ، و256 ، و512 جيجا بايت ، أما الذاكرة العشوائية ، فتأتي بموديلين 6 ، أو 8 جيجا رام .

حسب الذاكرة الصلبة كالاتي: 128 و256 و512 جيجا بايت أما الذاكرة العشوائية فتأتي بموديلين 6 أو 8 جيجا رام كذلك من المتوقع أن يأتي الهاتف: هاتف ايفون 13 بروماكس مقاوما للماء ، و الغبار.

و الغبار. أما الكاميرا ، فتأتي الكاميرا الخلفية سداسية ، بدقة كالاتي: 24 ، و20 ، و16 ، و12 ، و8 ، و5 ميجابيكسل; أما الأمامية فثنائية ، أحداهما ب16 ، والأخرى ب12 ميجابيكسل.

فما رأيك بعد معرفتك عزيزي القاري، بمواصفات الهاتف، وخصائصه المميزة، حول سعر ايفون 13 بروماكس؟