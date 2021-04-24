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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021 والاشتراك في سحب الحلم مع مصطفى الأغا، مسابقة الحلم المعروفة التي تُقدمها قناة MBC قد حققت حلم الكثير من الأشخاص عبر السنوات الماضية، فقد استمرت المسابقة في تحقيق حلم العشرات بل المئات على مدار خمسة عشر عاماً، ومن المعروف أن مسابقة الحلم هي مسابقة تفاعلية وفي هذه السنة سيُقدم البرنامج ثلاثة ونصف مليون دولار، وتم فتح باب التسجيل لدى المُسابقة اعتباراً من 1 فبراير من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن باب التسجيل سوف يستمر مفتوحاً لدى الراغبين حتى 30 ديسمبر 2021 وهو تاريخ إغلاق المُسابقة، والتسجيل بعد هذا التاريخ يُعتبر لاغياً، كما بدأ البرنامج قبل أيام قليلة في الإعلان عن سحب مسابقة الحلم في رمضان 2021، وهو يقدم جائزة منفصلة عن السحب الرئيسي للمسابقة الذي من المقرر أن يتم نهاية العام الجاري، حيث يقدم جائزة 500 ألف دولار لرابح واحد وعائلته مع نهاية الشهر الكريم، وسنتناول اليوم طرق التسجيل كلا السحبين والاشتراك في مسابقة الحلم 2021 تفصيلاً.

طرق التسجيل والاشتراك التسجيل في مسابقة الحلم 2021

لكي تتمكن من الاشتراك في برنامج الحلم 2021 المقدمة عبر قناة mbc أمامك 3 طرق، إما التسجيل في خدمة الإشتراك للحلم أو عن طريق الاشتراك في الرسائل النصية، وإرسال كلمة حلم بإحدى اللغات الثلاثة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية على الرقم المُرادف لخدمة الاشتراك لبلدك، كما يمكنك أن تشترك في مسابقة الحلم الجديدة مع مصطفى الأغا عن طريق التطبيق، وفي الفقرات التالية سوف نوضح بالتفصيل كافة طرق التسجيل في مسابقة الحلم لكي يتمكن المُشاركين من الفوز بالجائزة.

التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم

لكي تتمكن من التقديم في مسابقة الحلم أمامك عدة خيارات والخيار الأول هو التقديم عبر خدمة الإشتراك للحلم، حيث يقوم المُشترك بإرسال رسالة بها كلمة أنضم بإحدى اللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك على الرقم المرادف لبلده في حالة توفر خدمة الاشتراك فيها، وعند الإشتراك يتلقى المُشترك رسالة ترحيب تحوي تفاصيل الخدمة، ثم يتم إرسال رسالة أُخرى بها المُحتوى الذي سيتم إرساله للمشترك بشكل يومي، والتي تحمل فرص مُختلفة للسحُبات كما تحوي الرابط الخاص بك لتتمكن من الدخول على تطبيق الحلم.

كما يمكنك زيادة فرص الربح لديك عن طريق الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المُرفقة بتلك الرسائل، اليوم الأول للمُشترك في الخدمة مجاني ثم يتم احتساب تكلفة يومية بدءاً من اليوم الثاني، كما يستطيع المُشترك أيضاً من الإجابة على تلك الأسئلة عبر تطبيق الحلم، وطبيعة الأسئلة الموجودة في كل من خدمة الاشتراك للحلم وتطبيق الحلم هي معلومات عامة بسيطة ويمكنك الإجابة عليها بكل سهولة.

المشاركة في مسابقة الحلم عبر الرسائل النصية

ليست خدمة الإشتراك للحلم هي الطريقة الوحيدة المتاحة لكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم، حيث يمكنك التسجيل في سحب الحلم مع مصطفى الأغا عبر الرسائل النصية، وذلك عبر إرسال كلمة حلم بإحدى اللغات الثلاثة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية على الرقم المُرادف لبلده، أو الاتصال به وفور الإجابة على سؤال واحد على الأقل بشكل صحيح يتم الإشتراك رسمياً في المسابقة، كما يتمكن المُشترك من زيادة فرصه في السحب عن طريق الإجابة على الأسئلة المُرفقة في الأسئلة المُرسلة إليه.

الإشتراك عن طريق تطبيق الحلم

الطريقة الثالثة التي تتمكن من خلالها من التقديم للاشتراك في مسابقة الحلم هي التقديم عبر تطبيق الحلم للجوال، حيث يتم تسجيل الدخول في التطبيق عبر طريق إدخال رقم الجوال، ثم يتم إرسال رسالة نصية لك بها الرمز التفعيلي عليك إدخاله في المكان المُخصص لذلك، ثم تستطيع الحصول على عملات رقمية التي تمنحك إمكانية المُشاركة في المسابقة، ويستطيع المُشترك من زيادة فرصه في الربح من خلال إجابة الأسئلة، بنفس الطريقة المستخدمة في خدمة الرسائل النصية وخدمة الاشتراك للحلم.

ويعد برنامج مسابقة الحلم الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا أحد أبرز برامج المسابقات العالمية وليست العربية فقط، ويرجع ذلك إلى الجوائز ذات القيمة المالية الرائعة المقدمة للفائزين في المسابقة، كما تتميز بعدم وجود شروط للاشتراك فيمكن لأي شخص التقديم في مسابقة الحلم عبر أحد الطرق التي قمنا بتوضيحها في الفقرات السابقة، لذا أدعوك عزيزي القارئ إلى انتهاز الفرصة والاشتراك في مسابقة الحلم فقد تكون الجائزة من نصيبك هذا العام.