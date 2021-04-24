تعرف على طريقة تسجيل لعبة ماين كرافت التعليمية

لعبة ماين كرافت التعليمية تعتبر من أفضل الألعاب على الإطلاق، حيث أنها تنمي من مهارات الطلاب ويمكن استخدامها في كافة المراحل الدراسية ولذلك فهي نالت الإعجاب من العديد من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية فمن خلالها أصبح الطلاب مهارة في البرمجة، ولذلك سنذكر لكم الآن خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية.

لعبة ماين كرافت

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية:

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية أمر يشغل بال العديد من الطلاب، حيث أنهم يرغبون في إيجاد طريقة جيدة لتحميل اللعبة دون مواجهة أي مشاكل ولذلك سنذكر لكم الآن خطوات التحميل:

في بداية الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة .

سوف يظهر أمامك عدة طرق للتحميل فإذا كنت ترغب في تحميلها على أجهزة الكمبيوتر فقم بالنقر على ويندوز.

الضغط على ملف setup، من ثم النقر على تشغيل والضغط على كلمة التالي من ثم النقر على الموافقة.

لعبة ماين كرافت التعليمية