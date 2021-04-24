نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية سياسة الخصوصية في التحديث الأخير لتطبيق الواتساب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أياماً قليلة تفصلنا على تطبيق السياسة الجديدة التي أعلن عنها الواتساب 2021 من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أوضح أن تطبيق سياسة الخصوصية سوف يتم العمل بها بدءً من شهر مايو بالإضافة إلى التحديث الأخير الذي بين مميزاته، ويمكن لكافة متابعي موقعنا ثقفني التعرف على مميزات التحديث الأخير للواتساب، ونوضح آلية سياسة الخصوصية في التحديث الأخير لتطبيق الواتساب 2021، والنتيجة التي يمكن حدوثها في حالة رفض سياسة الخصوصية وعدم الموافقة عليها، والتطبيقات المنافسة والتحذيرات من التطبيقات المشابهة لتطبيق الواتساب.

سياسة الخصوصية في تحديث الواتساب 2021:

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول تطبيق الواتساب وتراجع من قبل المستخدمين نتيجة سياسة الخصوصية الجديدة التي تم الإعلان عنها، وانتشرت حولها العديد من الشائعات حول نشر خصوصيات الأشخاص المستخدمين لتطبيق الواتساب على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ومن ضمنها الفيس بوك، ولكن أكد تطبيق الواتساب أنه لا أساس لما تم تداوله بين المستخدمين من صحة الخبر، وأعلن عن تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية بعد تراجع في عدد المستخدمين للتطبيق بشكل ملحوظ، وظهرت في هذه الآونة العديد من التطبيقات المنافسة تحمل نفس مميزات الواتساب بالإضافة إلى السري التامة وهذا ما يبحث عنه المستخدم مثل (تيلجرام – سيجنال – سناب شات).

آلية سياسة الخصوصية في تحديث الواتساب:

أوضح تطبيق الواتساب whatsap نبذة عن آلية سياسة الخصوصية في التحديث الأخير وأنه سوف يتم العمل بها في شهر مايو وسوف تكون بشكل جبري، أي على كافة المستخدمين الموافقة على سياسة الخصوصية لكي يتم الاستفادة من مميزات التطبيق، وفي حالة رفض المستخدم تطبيق السياسة الجديدة سوف يتم البدء في تعطيل مميزات الواتساب، وحذف الحساب بشكل نهائي خلال الفترة التي تم تحديدها 120 يوم.

طريقة اخفاء الدردشة في واتساب:

بالنسبة لمن يستخدم هاتف الآيفون الجديد يتم اخفاء الدردشة في تطبيق الواتساب من خلال بعض الخطوات التي نعرضها لكم من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

فتح تطبيق الواتساب WhatsApp

ابحث عن الدردشة التي يرغب المستخدم في إخفائها

اسحب الدردشة اتجاه اليمين

الضغط على أيقونة أرشفة

وبذلك يتم أرشفتها ولن تعود مرئية في قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم.

ميزة الرسائل الصوتية في تطبيق الواتساب:

قد أعلن تطبيق الواتساب عن عدد من المميزات الجديدة التي تم توافرها في التحديث الأخير، ومن ضمن هذه الميزات ميزة الرسائل الصوتية التي تتعلق بسرعة الرسائل الصوتية بناءً على عدد من الاختبارات التي قام بها خبراء التكنولوجيا على مستوى التطبيق، وهذا ما يتم البحث عنه من قبل المستخدمين في التطبيقات المنافسة.

رؤية حالات الواتساب دون معرفة الهوية:

يرغب العديد من مستخدمي تطبيق الواتساب في الدخول على الحالات ورؤيتها دون معرفة الهوية، وذلك من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي:

الدخول على تطبيق الواتساب الضغط على الإعدادات اختيار أيقونة الحساب ثم اختيار الخصوصية البحث عن أيقونة مؤشر قراءة الرسائل (يقوم المستخدم بتغيير العلامة).

وبذلك عندما يقوم أي شخص بإرسال رسائل لن يتمكن الطرف الآخر من معرفة إذا تمت قراءة الرسائل أم لا، وبهذه الطريقة يتم رؤية حالات الواتساب للأصدقاء بدون معرفة الهوية، بالإضافة إلى أن هذه الميزة أيضاً تمنع معرفة من شاهد حالاتك.