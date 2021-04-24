مواصفات وسعر هاتف Mi Mix Fold

Mi Mix Fold أحدث هواتف شركة شاومي في فئة MI Mix ، ويُعد الهاتف خليفة الإصدار السابق من شاومي Mi Mix alpha والذي قدم العديد من المميزات والإبتكارات فكان من أكثر الهواتف إبتكارا ً في العالم. وتسير شاومي علي نفس الخطي فتقدم لنا هذا الهاتف القابل للطي تحت مسمي MI Mix Fold.

أعلنت الشركة منذ فترة عن الهاتف ولكن بعد إطلاق معظم الهواتف القابلة للطي يتم إجراء العديد من الإختبارات لها للتأكد من جودة تصنيعها وبقائها في حالة جيدة لفترة كافية للمستخدم ، واليوم أعلنت شركة شاومي أن الهاتف قابل للطي حتي 400 ألف مرة ، تم إجراء الإختبارات في بث مباشر استمر لمدة 7 أيام ، لذا من المرجح أن يظل الهاتف بحالة جيدة مع الاستخدام اليومي لمدة تصل إلي 10 سنوات تقريباً.

مميزات الهاتف :

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ومستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الألكترونية.

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي MIUI 12.

‌يتوفر الهاتف بنسختين من السيراميك والزجاج ، نسخة السيراميك تأتي بوزن 332 جرام أما نسخه الزجاج فتأتي بوزن 317 جرام.

‌شاشة الهاتف عند الفتح 8 إنش من نوع Amoled بتردد 60 هيرتز وتدعم HDR 10+ وخاصية Dolby vision مع سطوع يصل إلى 900 شمعة.

‌الشاشة الخارجية عند الطي 6.5 إنش من نوع Amoled بتردد 90 هيرتز وتدعم HDR 10+ مع خاصية Dolby vision.

‌وكما المتوقع يحتوي الهاتف علي أحدث معالجات شركة كوالكوم Qualcomm snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر ومعالج رسوميات من نوع Adreno 660.

‌الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 20 ميجا بكسل وتدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 60 إطار لكل ثانية.

‌الكاميرا الخلفية ثلاثية ، الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر من نوع Samsung HM2 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 13 ميجا بكسل ، الأخيرة Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل وتأتي بعدسات سائلة ويمكن عمل زوم يصل إلى 3x دون فقد أية تفاصيل.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌يحتوي الهاتف علي 4 سماعات ستيريو Harman kardon تعطي تجربة صوتية ممتازة.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور.

‌بطارية الهاتف 5020 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع Quick charge 4+ بقدرة 67 وات.

‌يأتي الهاتف بلون واحد فقط وهو الأسود.

عيوب الهاتف :

‌لا يحتوي على مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين

‌شاشة الهاتف الأساسية بتردد 60 هيرتز فقط

سعر الهاتف: