تطبيق YouTube يسهل حفظ البيانات باستخدام ضوابط جودة الفيديو الجديدة

تطبيق YouTube-غالبًا ما أجد نفسي أحرق بطريق الخطأ حصتي اليومية لبيانات الجوال بعد مشاهدة بعض مقاطع فيديو YouTube عالية الدقة، غافلاً عن حقيقة أنني لم أتصل بشبكة Wi-Fi، ولكن أستعمل البيانات الخلوية، لقد قدم التطبيق خيارًا لتقييد جودة الفيديو بدرجات الدقة الفرعية عالية الدقة عند استخدام بيانات الجوال، ولكن لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وقد تم حل هذا الأمر أخيرًا من خلال ما يبدو أنه تحديث من جانب الخادم لتطبيق يوتيوب للجوّال الذي يضيف ضوابط جودة فيديو جديدة.

إعدادات جديدة مقاطع الفيديو في تطبيق YouTube للجوال

الآن، عندما تضغط على خيار الجودة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق يوتيوب للجوال، سترى الآن تنسيقًا مختلفًا، بدلاً من القائمة الطويلة لدقة الفيديو المتاحة من 144 بكسل وصولاً إلى 4K، ستصبح الآن ثلاثة إعدادات مسبقة وهي تلقائي وجودة صورة أعلى وموفر بيانات، ومع ذلك لا يزال بإمكانك تحديد دقة الفيديو يدويًا من خلال النقر على الخيار “متقدم” في الأسفل.

عند الحديث عن ضوابط جودة الفيديو الجديدة ، يبدو أن الإعداد المسبق لـ “موفر البيانات” يصل إلى الحد الأقصى بدقة 480 بكسل ، بينما يصل خيار “جودة الصورة الأعلى” إلى علامة 720 بكسل على بيانات الجوال. يمكنك تخصيص إعدادات جودة الفيديو هذه بشكل منفصل لبيانات الجوال وشبكة Wi-Fi ، بحيث لا تضطر إلى العبث بعناصر التحكم في الدقة في كل مرة تقوم فيها بتبديل وضع الاتصال.

تحديث تطبيق يوتيوب للظهور الإعدادات الجديدة

إذا كنت تعتقد أن هذه الإعدادات المسبقة الجديدة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فيمكنك دائمًا فتح الخيار “متقدم” لتحديد دقة الفيديو يدويًا، إذا لم تظهر لك الإعدادات الجديدة بعد، فتأكد من تحديث تطبيق YouTube إلى أحدث إصدار، وفي تتوفرأيضا عناصر التحكم الجديدة في جودة الفيديو على كل من إصدارات أندرويد و iOS للجوال من تطبيق YouTube.