مواصفات ipad pro 2021 الجديد من شركة أبل وسعرة في السعودية

ipad pro ، قد قامت شركة أبل العالمية بالإعلان عن جهازها الأحدث وهو ipad pro 2021 الذي عملت الشركة على تطويره، حيث يأتي الجهاز بالكثير من التطورات الحديثة والملحوظة، كما يأتي أيضا بالكثير من المميزات الهامة مثل دعم الجهاز لشبكات الجيل الخامس، ورامات عالية تصل إلى 16 جيجا بايت مما جعل أيباد برو 2021 أكثر سرعه في تنفيذ المهام المختلفة، كما يدعم الجهاز تصوير الفيديو بدقة ال 4k،وسوف يكون موعد نزول ايباد برو 2021 في الأسواق في يوم 24 أبريل 2021، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أهم مواصفات ايباد برو الجديد من شركة أبل العالمية، وسعرة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات ipad pro 2021

يدعم ipad pro شبكات الجيل الخامس . الخامات المستخدمة في ظهر وفريم الجهاز من الألومنيوم القوي . يأتي الجهاز بشاشة بمساحة 12.9 انش . وزن الجهاز خفيف لسهولة حمله في اليد بوزن 682 جرام، كما أن سمك الجهاز رفيع جدا 6.4 ميلي متر . يأتي الجهاز بإبعاد 280.6 مم * 214.9 مم * 6.4 مم . يدعم الجهاز منفذ للخطوط، لكنه لا يدعم منفذ لكارت ميموري . شاشة الجهاز تأتي من نوع ( liquid retina xdr mini – led lcd )، بحجم 12.9 انش . معدل سطوع الشاشة يصل من 1000 إلى 1600 nits لكي تتمكن من استخدام الجهاز في أشعة الشمس بشكل جيد . وأيضا من أهم iPad Pro 2021 مواصفات هو نوع معالج الجهاز ( mi ) . يدعم الجهاز معالج رسومي من نوع ( apple gpu ) لتشغيل الألعاب بجودة عالية . يأتي الجهاز بنظام تشغيل ios 14.5 الجديد من شركة أبل العالمية . يتوفر الجهاز بأكثر من إصدار، الإصدار الأول 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، الإصدار الثاني 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، الإصدار الثالث 512 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، الإصدار الرابع 1 تيرا بايت 16 جيجا بايت رام، الإصدار الخامس 2 تيرا بايت 16 جيجا بايت رام . يأتي ايباد 2021 بكاميرا خلفية ثلاثية، السينسور الأساسي بدقة 12 ميجا بكسل، عدسة ال ultrawide بدقة 10 ميجا بايت، والعدسة الثالثة للعمق ولتحديد الأطراف ( tof 3d lidar scanner ) . يدعم الجهاز تصوير الفديو بدقة ال 4k بمعدل 60 فريم في الثانية . يدعم الجهاز تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 240 فريم في الثانية . الكاميرا الأمامية للجهاز تأتي بدقة 12 ميجا بكسل لتصوير الفيديوهات بدقة 1080p بجودة 60 فريم في الثانية، كما تدعم hdr, face detection, panorama . يدعم ipad pro الشحن السريع بمعدل 18 واط .

يوجد في الجهاز منفذ للشحن من نوع usb type- c4 . يدعم الجهاز تشغيل الأنترنت بسرعة 10gbps .

سعر ipad pro 2021

سعر ايباد برو 2021 في السعودية هو 5433 ريال سعودي .

هو 5433 ريال سعودي . سعر ايباد برو 2021 في مصر هو 22500 جنيه مصري .

في مصر هو 22500 جنيه مصري . سعر ipad pro في الأمارات هو 5320 درهم أماراتي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أهم مواصفات ipad pro الجديد من شركة أبل العالمية، وأيضا تعرفتوا على سعر ايباد برو 2021 في السعودية، وسوف يكون موعد إصدار ايباد برو 2021 في يوم 24 أبريل 2021 .