نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال Samsung Galaxy A21s بالمواصفات والسعر والعيوب والأمكانيات في المقال التالي

جوال Samsung Galaxy A21s سامسونج جلاكسي A21S الجديد الشفاف التي أعلنت عنه شركة سامسونج وهذا الهاتف جديد كليا حيث انه يقابل انتظاره وارباحه معدل هائل من النجاح لدي الشركة حيث انه المنافس القوي لهاتف جلاكسي A20S ، والمتعارف عليه بأم GALAXY A20S وذلك ليتنافس في نفس الفئة الاقتصادية للهاتف. ماهي مواصفات جوال Samsung Galaxy A21s من حيث الشكل للهاتف فأنه ياتي بأبعاد 163.6 × 75.3 × 8.9 ملم بوزن 192 جرام.

يدعم بطاقات SIM حجم نانو NANO.

يدعم الجوال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع 2G, 3G, 4G.

تعتمد سامسونج في جميع هواتفها علي المواد المستخدمة في تصنيع الجوالات من البلاستيك ثري دي 3D بالكامل GLASSTIC.

تعتبر شاشة جوالات سامسونج وبالتحديد جوال Samsung Galaxy A21s علي شكل Infinity O-type TFT LCD بمساحة 6.5 بوصة بجودة HD + مع دقة 720 × 1600 بكثافة بكسلات 270 بكسل وتعتبر تلك الشاشة مدعمة بعرض كبير من 9:20 لعرض مشاهد الفيديو والمقاطع المرئية بشكل أفضل وذلك هناك خاصية تحويل الشاشة جميعها إلى اللون الأسود لتجعل عين المستخدم متيقظة عند استخدام الجوال.

تعتبر ذاكرة الجوال بسعة 64 و128 جيجا بايت من نوع EMMC 5.1 وتلك مع الذاكرة العشوائية رام بسعة 4 جيجا بايت.

له منفذ مخصص للذاكرة العشوائية الأضافية عند الرغبة في زيادة الذاكرة بحجم نصف تيرا 512 جيجا بايت.

يأتي معالج الجوال بتقنية جديدة 8 نانو مع المعالج الرسومي MALI G 52.

تعتبر الكاميرا الأمامية جودتها جيدة حيث تأتي بتقنية 13 ميغا بيكسل وعدسة الكاميرا F/2.2.

أما عن الكاميرا الخلفية فهي تعتبر لها بروز قليل في ظهر الجوال وتأتي الكاميرا بكاميرا رباعية حيث أنها تقسم الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بنفس فتحة العدسة للكاميرا السابقة وتلك متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي مخصصة للتصوير المايكرو والكاميرا الرابعة بنفس دقة الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل وعمل البورتريه وفلاش ليد واحد للكاميرات.

الخاصية في تلك الهاتف أنه يدعم الميكروفون الثانوي العازل للضوضاء أثناء استخدام الهاتف في التصوير أو المكالمات الصوتية.

يدعم التصوير الفيديو بتقنية 1080P FHD بمعدل التقاط 30 إطاراً في الثانية الواحدة ويدعم ذلك بجودة HD بدقة 720 بكسل ومعدل 30 أطارا في الثانية للالتقاط.

يدعم الجوال البصمة في الخلف وبصمة الوجه.

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللى أمبير وذلك يدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

له منفذ سماعات الرأس و USB وأجهزة الاستشعار مثل التسارع والقرب.

يأتي الجوال بنظام تشغيل Android 10 مع أحدث واجهة سامسونج One UI 2.0.

يتوافر الجوال باللون الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.

السعر حوالي 2800 جنيه مصري. ماهي عيوب هاتف سامسونج جلاكسي A21S ،Samsung Galaxy A21s من حيث الشاشة فأول عيب للجوال هو أن الشاشة جودتها HD بدلاً من FHD.

تعتبر الحواف للشاشة نسيبا كبيرة.

لا يوجد في الهاتف لمبه الاشعارات ولا يدعمها.

من عيوب هواتف سامسونج أنها تستخدم البلاستيك في صناعتها وذلك يعرضها للخدش والأوساخ.

لا يأتي مع الهاتف واقي للشاشة ولا الغلاف الشفاف مع جوال جوال Samsung Galaxy A21s. الوسوم عمر شويل - جدة جوال Samsung Galaxy A21s بالمواصفات والسعر والعيوب والأمكانيات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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