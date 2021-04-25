نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال تحديث مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال تم الإعلان عنه من قبل إدارة قناة توم وجيري للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة من النايل سات والعربسات، وهي قناة ترفيهية تعليمية مسلية مقدمة للأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي تقدم للأطفال كافة أنواع الكرتون المحبب للأطفال وبالأخص حلقات مسلسل توم وجيري القط والفأر يتم بثها لكل طفل بالوطن العربي على مدار الساعة 24/24 بدون اشتراك وبدون تشفير.

قناة توم وجيري للأطفال

استطاعت قناة توم وجيري من اثبات جدارتها بالدخول إلى قلوب جميع الأطفال بالبلدان العربية المختلفة، وتميزت باسمها المنفرد الشهير المحبب لنفو الجميع من الصغار، حيث اسم توم وجيري نسبة إلى المسلسل الرائع الشهير توم وجيري القط والفأر، وحلقاته الشهيرة مع شخصيات المسلسل الرائع ومغامرات القط توماس والفأر جيري.

تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد تحديث مايو 2021

يمكنك ضبط واستقبال قناة توم وجيري للأطفال لمتابعة أحدث برامج الكرتون وأشهرها على الإطلاق ومتابعة الحلقات الحصرية الجديدة من مسلسلات الكرتون المختلفة من سبونج بوب وميكي ماوس ومسلسلات أفلام ديزني المختلفة.

تردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات من أشهر الأقمار الصناعية التي توفر ترددات القنوات بدون تقطيع بجودة عالية، ويمكن تثبيت وتنزيل قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

ضبط تردد القناة على 11355

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة توم وجيري القط والفأر عبر العرب سات

يتم تثبيت قناة توم وجيري للأطفال على أجهزة الاستقبال على الرسيفر من خلال ضبط بيانات التردد بالتحديث التالي: