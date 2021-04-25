نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث واتساب الذهبي Whatsapp Gold “واتس اب جولد” أبرزها عدم الحظر نهائياً في المقال التالي
من خلال موقعنا ثقفني من خلال تلك المقال نقدم لكم مميزات تحديث واتساب الذهبي 2021، حيث أن تطبيق واتساب الذهبي عبارة عن نسخة معدلة ومطورة من تطبيق واتساب الأخضر المتاح في جوجل بلاي أو بلاي ستور، ولكن مميزات واتساب الذهبي تتعدى مميزات تطبيق واتساب الأخضر بشكل كبير، حيث يحتوي على من مجموعة كبيرة من الخصائص التي لا تتواجد في واتساب الأخضر، لذلك هناك الكثير من الأشخاص حول العالم يقومون باستخدام نسخة واتساب المطورة نسخة Whatsapp Gold، وأخيرًا تم تحديث واتساب جولد ووفر مزايا أخرى مضاعفة للمستخدمين تابعوا معنا للتعرف على مميزات تحديث واتساب الذهبي.
مميزات تحديث واتساب الذهبي Whatsapp Gold
بعد الإعلان عن التحديث الجديد لواتساب جولد اتجه الكثير من المستخدمين إلى البحث عن مميزات التحديث الجديد من واتساب الذهبي للتعرف على ماهيته وما الذي يوفر للمستخدم، واتضح أن ذلك التحديث هو عبارة عن إصدار جديد مؤقت ضد الحظر والذي أطلقته شركة واتساب لمعدلي التطبيق بالإضافة لمجموعة جديدة من الخدمات والمميزات للنسخة الجديدة من واتساب جولد، وهذا ما سنقدمه إليكم الآن أدناه من خلال تلك المقال.
ما يميز واتساب جولد الذهبي
- بدون حظر نهائي.
- تحديث لنسخة 21.4.22.
- توفير خاصية لتغيير الصوت بعد تسجيله من خلال النقاط الثلاث الموجودة بالمحادثة.
- يسمح بمراجعة ومعاينة والتأكيد الملصق قبل إرساله.
- خيارات جديدة خاصة بحالة الواتساب مثل مشاركة الحالة ونسخ الحالة والتحميل.
- يقدم خدمة الترجمة في خاصية مغير الصوت.
- كما وتم تصليح خاصية النسخ الاحتياطي وأيضًا السماح بالاستعانة لمستخدمي أندرويد
- يسمح بتغيير ألوان الثيمات لكل محادثة وحدها حتى المحادثة المؤرشفة.
- يمكن إرسال الفيديو مكتوم بدون صوت قبل الإرسال.
- تم إصلاح المشكلة الخاصة ببطء اتصال الانترنت عند إرسال الرسائل بالمجموعات.
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